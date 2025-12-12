　
地方 地方焦點

桃園守望相助隊冬季制服亮相　張善政肯定青年創意

▲桃園市長張善政今天下午出席「桃園市守望相助隊冬季制服」發表活動，對於青年創意甚為肯定。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（12）日下午出席「桃園市守望相助隊冬季制服發表活動」時表示，桃市目前有逾1萬2000位守望相助隊夥伴，長期投入社區巡守與協勤工作，讓桃園在內政部「推動社區治安工作評鑑」中連續兩年獲得特優等的肯定。這次全新亮相冬季制服，是守望相助隊睽違10年重大更新，不僅重視保暖與實用性，更融入設計美感，展現市府對基層民力的重視與用心。

▲桃園市長張善政在活動中致詞表示肯定青年創意。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，制服不只是執勤裝備，更象徵對守望相助夥伴的尊重與支持。市府由警察局統籌規劃，結合青年事務局邀集在地青年設計團隊參與設計，並由文化局外聘美學顧問團隊協助把關，將實用機能、整體美感與桃園城市意象融入制服設計，期盼隊員穿上新制服後，不僅在執勤時更加舒適、安全，也能感受到榮譽感與歸屬感，持續守護市民生命與財產安全。

守望相助大隊長蕭毓中說，感謝市府對守望相助隊的高度重視，繼完成夏季制服更新後，這次冬季制服更動員多位專業設計與美學團隊共同參與，全面考量安全、防寒與執勤需求。新制服在設計與機能上皆較以往更加完善，除符合現代美學外也兼具日常穿著實用性，有助提升隊員執勤便利性與整體形象。

▲「桃園市守望相助隊冬季制服」發表活動，設計靈感源自千塘之鄉。（圖／市府新聞處提供）

警察局長廖恆裕強調，這次冬季制服設計特別邀請知名時裝設計師王子欣擔任美學顧問，設計過程中邀集守望相助隊幹部及隊員實際參與意見回饋，確保設計成果貼近實務需求。制服設計靈感取自桃園「千塘之鄉」自然景緻，以水藍色為主色調，象徵守護治安如湖面般穩定平和，並以市花桃花色系作為細節點綴，展現城市專屬的美學識別。

此外，桃園市為六都中唯一由市政府統一製發守望相助隊制服的城市，市府將持續編列相關預算，完善隊員執勤裝備。明年度已規劃2170萬元經費，採購守望相助隊勤務鞋，進而提升執勤安全與舒適度，讓守望相助夥伴能以更充足裝備，安心投入社區治安守護工作。

