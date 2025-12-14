　
    • 　
>
地方 地方焦點

表揚績優教保服務機構暨人員　張善政向所有幼教夥伴致上最高敬意

▲桃園市長張善政今天出席「114年度桃園市績優教保服務機構及優良人員表揚大會」上致詞。（圖／桃園市新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天出席「114年度桃園市績優教保服務機構及優良人員表揚大會」上致詞。（圖／桃園市新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（13）日下午出席「114年度桃園市績優教保服務機構及優良人員表揚大會」上時表示，幼兒園階段對孩子的成長與學習極具影響力，感謝每位教保服務人員的耐心、愛心與關心，陪伴幼兒快樂成長，為孩子未來學習奠定良好基礎，要向所有幼教夥伴致以最高敬意與誠摯謝意。

▲桃園市長張善政頒獎給桃捷非營利幼兒園。（圖／桃園市新聞處提供）

▲桃園市長張善政頒獎給桃捷非營利幼兒園。（圖／桃園市新聞處提供）

桃園市教育局遴選出績優教保服務機構包括優教保服務機構8園、優良教保服務人員90名與優良廚工、司機及行政人員（含專任護理人員）30名，總計受表揚者為128名，今日下午假桃園市府B2大禮堂舉行頒獎表揚大會。

市長張善政指出，感謝教保服務人員長期投入心血，要向所有幼教夥伴致以最高敬意與誠摯謝意，期許持續攜手培育優秀下一代，實現「攜手遇愛、創新育才」的教育目標。

▲桃園市長張善政與教育局長劉仲成（右五）接受表揚單位人員合影。（圖／桃園市新聞處提供）

▲桃園市長張善政與教育局長劉仲成（右五）接受表揚單位人員合影。（圖／桃園市新聞處提供）

教育局強調，今年度受表揚園所與人員展現多元且具特色的教保成果，包括桃捷非營利幼兒園以幼兒為主體，推動統整課程與探索式學習。該園曾於2023年榮獲教育部教學卓越銀質獎，以「帶好每一個孩子，支持每一個家庭」為初心，並以「孩子是主角、家長是夥伴、教師是陪伴者」的角色定位，實踐以幼兒為主體的教保理念，發展系統化的統整課程與探索性學習。

另外，大溪區永福國民小學附設幼兒園積極推動自然生態教育與食農課程，發展出具備在地特色與永續環境的教保模式，充分運用整個校園的開放空間，融合校園內豐富的原生動植物生態，讓孩子們與自然共處、觀察生命，更利用校園的智慧灌溉網室種植區，培養幼兒對自然的認識與尊重，瞭解自然生態與環境保護的重要性，落實永續生活態度；觀音區觀音國小附設幼兒園的鄭臻妹教師在幼兒園兼任主任職務，積極申辦多樣計畫，除了提升教師專業知能，也讓孩子們有充分的學習體驗；桃市私立中壢工業區聯合幼兒園范庭瑄教師主動推動「木工區課程」，活化園內閒置空間，打造一個富有探索性與創造性的學習場域，並將木工活動融入於主題教學，循序漸進的引導幼兒，從課程中培養孩子們創造力及問題解決能力；中壢幼兒園林淑玲職員兼行政組長榮獲教保服務機構優良人員，是老師們教學的最佳後盾，綜理幼兒園大小行政事務，並負責幼兒園的各項採購，平日除了幼兒園日常工作外，也協助課後留園及非營利幼兒園場地管理等。

▲桃園市長張善政與出席表揚單位人員大合影。（圖／桃園市新聞處提供）

▲桃園市長張善政與出席表揚單位人員大合影。（圖／桃園市新聞處提供）

值得一提的是，學前教育公共化是桃市重要教育政策之一，市府結合多方教育資源，鼓勵幼兒園發展創新多元的學習課程，持續推動STEAM教育跨領域學習，並提供多元的研習機會，給予各類服務人員專業發展與支持，推動相關福利政策，提供多元諮商輔導及建置諮詢專線等，補助公立幼兒園各類服務人員健康檢查費用，全方位守護人員心理健康與提供支持服務，致力提供優質的教學環境。

