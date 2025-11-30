　
地方 地方焦點

台南購物節首場月月抽開跑　黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

記者林東良／台南報導


台南購物節首場「好禮月月抽」活動於11月30日正式啟動，市民凡於台南各公有零售市場、夜市及合作活動市集消費，即可掃描攤位上台南購物節數位行銷券QR Code，同步將消費金額登錄至抽獎系統，提高參與便利性。

台南市長黃偉哲表示，購物節將持續至2026年3月1日，12月起更宣布加碼「週週抽」活動，讓市民有更多機會把獎項帶回家，歡迎大家踴躍參與，共同體驗台南多元豐富的市場活動與消費熱潮。

經發局指出，使用數位行銷券不僅方便參與抽獎，同時鼓勵更多攤商共襄盛舉，有助整合市場、夜市及活動市集資源，擴大經濟效益。市府後續亦將持續與市集合作推廣行銷活動，讓民眾享受逛市集與品嚐美食的同時，也能輕鬆累積抽獎資格，享有實質消費回饋。

本次「好禮月月抽」共推出市值超過80萬元獎項，包括宏佳騰智慧電車、聲寶電視、每月8萬元現金獎、電動自行車及飯店住宿券等超實用好禮。中獎名單將於台南購物節官方網站公布，並於一週內以電話或簡訊通知得獎者；活動詳情及注意事項亦可至官網查詢。

台南購物節官網https://tainanshopping.tw/
台南購物節粉絲專頁https://www.facebook.com/tainanshop

