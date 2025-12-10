　
愛上逢甲學妹變台中女婿！大馬男「修車發票」抱走購物節美金1萬

▲愛上逢甲學妹變台中女婿！大馬男「修車發票」抱走購物節美金1萬。（圖／台中市經發局提供）

▲來自馬來西亞的邵先生是台中女婿，參加台中購物節喜獲一萬美金大獎。（圖／台中市經發局提供）

記者游瓊華／台中報導

台中購物節「外籍專屬1萬美金獎」再開出第二位幸運兒，由來自馬來西亞的邵先生抱走大獎。他十多年前來台唸書，從此愛上台中、落地生根成為「台中女婿」。他開心地說，這次能中獎，全都是靠「神隊友」老婆大人幫忙註冊登錄發票，直呼：「聽太太的就對了！」

據了解，邵先生十多年前來台就讀逢甲大學，畢業後與學妹共結連理，並一同創業經營旅遊業，因對台中購物節一直有印象，也注意到今年新增的外籍專屬獎。邵先生笑說，幸好太太比他還積極，覺得機會難得，主動幫他註冊APP、登錄發票，沒想到只是去保養工作用的座車，就真的幸運中獎，夫妻倆至今仍覺得像在做夢。

至於1萬美金要如何運用？寵妻的邵先生霸氣表示，既然是太太帶來的好運，當然要先聽她的計畫。他也向所有外籍朋友喊話，證明獎項「攏係金欸」，鼓勵大家一定要把握機會下載APP登錄，下個幸運兒可能就是你。

台中市經發局表示，購物節APP外籍下載已涵蓋101個國家與地區，目前「外籍專屬1萬美金獎」還剩下最後1組名額，歡迎所有在台的外籍朋友趕緊下載登錄消費發票，一起享受台中購物節的樂趣與回饋。

12/08 全台詐欺最新數據

