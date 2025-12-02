台中購物節吸金逾200億　彰化人消費11億居外縣市之冠

▲2025台中購物節開跑39天，登錄消費金額已突破200億元，當中外縣市又以彰化人最給力，消費達11億元居冠。（圖／台中市經發局提供）



記者游瓊華／台中報導

2025台中購物節開跑39天，登錄消費金額已突破200億元。為延續消費熱度，台中市政府經發局宣布，將於12月7日的活動中加碼抽出百萬現金獎，這也是活動期間誕生的第4位百萬得主。

經發局統計，活動自10月24日開跑至今，累計金額達208億元。其中，來自外縣市的消費貢獻約37億元，顯示活動對周邊地區具備強大吸引力。消費金額前三名縣市分別為彰化縣（11.1億元）、南投縣（4.7億元）及苗栗縣（2.5億元），而五都中則以高雄市民消費2.4億元居首，其次為新北市及桃園市。

從消費區域來看，西屯、北屯、南屯區合計消費金額達96億元，仍是主要熱區。數據也呈現有趣的「女力消費」現象，女性登錄的金額占比達54%，超過110億元，遠高於男性的36%。市府分析，這可能與家庭消費多由女性成員負責登錄APP有關，形成特殊的消費文化。

市府表示，消費品項有超過八成集中在餐飲、零售、百貨等一般性消費，有效帶動民生經濟。而為鼓勵民眾在傳統市場、夜市消費，獨創的「收據專屬抽」也累積了9.5億元登錄金額，兼顧了微型經濟。經發局預告，12月7日將於大里公園舉辦抽獎活動，除百萬現金外，也將抽出第二位外籍人士專屬的一萬美元獎項。