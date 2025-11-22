中國最慘雙11？3大電商不敢晾戰報　她曝2家搶抱台灣大腿續命

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

受中國電商影響，近年各大購物平台在每年11月11日都會舉辦大促銷，主打「雙11」折扣吸引消費者。不過，財經網美胡采蘋就說，今年是中國史上最悽慘冷清1111，「京東天貓淘寶都不敢公布戰報總銷售金額！」話題引發討論。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」分享最新影片，一開頭就笑稱今年可能是「史上最後一次雙11購物節」，直指中國電商因中共查稅風暴陷入全面慘況，賣家倒一片，京東、天貓、淘寶甚至「不敢公布戰報」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Emmy也分析台灣電商競爭更白熱化，有的營收遇到大衰退、有的前景不明，還有急起直追的電商，更有購物平台被她形容成「開始中租化」，最後稱台灣電商已正式進入「資本絞殺階段」。

許多網友看完影片與貼文後感觸很深，「今年1111很冷清。」「行業發展到巔峰必然崩壞。很多苛扣款項台灣大廠以前也聽過。」「淘寶 11 月開始集運拆成多包，可能在四港口建倉。拼多多則是倉庫爆滿，貨到十幾天還進不了倉。」

值得注意的是，雙11前夕，才有網友在PTT上以「為啥沒人瘋雙11了」為標題發文，說他印象中，以前每逢雙11，大家都會大肆網購，各家電商也會集中人力處理訂單，10、11月簡直就是購物大季。

他指出，近一、兩年，雖然各平台仍然會推出雙11優惠，但整體氣氛卻明顯不同，不僅社群上討論度降低，身邊的人也不再熱衷於此，和其他時間相比，雙11已經不怎麼特別了，雙11是否已經式微？

貼文曝光後，不少網友點出原因，「現在每個月都來一次特賣，雙十一沒比較便宜」、「優惠根本沒有比較便宜+每個月都來一次」、「沒便宜多少」、「平常特價都沒買了，雙11要真的超級便宜才有撿到寶的感覺」、「現在每個月都有活動」、「電商平台本來就一堆特價跟優惠活動」、「每個月都在購物節。」

但也有網友回應，「我們社區管理員都發公告說，雙11導致包裹太多，包裹到了請盡速下來領取，避免占據大廳公共空間。你最多只能說比不上巔峰期，但你看看大榮，每逢雙11還是貨多到要加班」、「最好是沒瘋喔，做蝦皮的都準備爆單了。」