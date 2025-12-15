招生中！桃竹苗分署開辦AWS雲端國際證照課程

▲桃竹苗分署開辦AWS雲端國際證照課程。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為快速培養具備國際視野與實戰能力的雲端專業人才，勞動部桃竹苗分署15日宣布，開辦時下最夯且符合產業需求的Amazon Web Services (AWS)雲端課程並輔導民眾考取AWS國際證照；首門「AWS雲端班」職前訓練班，預計於115年1月22日開訓，歡迎有意學習雲端管理技術或想跨入雲端產業的待業民眾，即日起踴躍報名參訓。

勞動部桃竹苗分署表示，全球數位轉型浪潮下，雲端運算人才已成為企業爭相延攬的關鍵戰力！本次「AWS雲端班」以臺灣產業量身打造基礎AWS雲端課程，內容完全與AWS官方教材接軌，涵蓋雲端運算的基礎概念、核心服務、安全機制、架構設計與成本效益管理等專業知識，並由具備AWS認證及豐富實務經驗的專業師資授課。

156小時的訓練時數結合理論講解、雲端實機操作及專案演練，讓學員在訓練期間熟悉操作介面，進行實作演練累積即戰力，課程亦涵蓋AWS官方認證考試範圍，提供學員證照輔導教材及相關資源；本次課程特別適合非IT領域或具初階IT背景的待業民眾報名參訓，所學技能除可應用於銷售、行銷、系統工程、雲端架構、軟體開發與系統運維等領域相關職務，更是進入雲端與 AI產業的重要敲門磚。

桃竹苗分署長賴家仁表示，在快速變動的產業環境中，求職者若能掌握時下與產業同步的最新技術，不僅可以強化自身專業競爭力，更能大幅提升求職成功率；且對於想轉職或尋求更高薪的民眾而言，如具備符合產業趨勢的能力，更能在薪資談判與升遷競爭中取得優勢；此次借助AWS的認證師資及前瞻的雲端課程，希望讓學員在取得AWS證照後，開拓就業機會及增值潛力，為企業培育符合所需的專業人才。

歡迎15歲以上的失業或待業民眾報名參訓，除可享免費訓練外，訓練期間，如符合中高齡、獨力負擔家計、二度就業婦女等特定殊對象者，還可申請職業訓練生活津貼；此外，遠道參訓者亦可提供免費住宿服務；課程結束後，也會輔導學員媒合及就業，即日起開放報名，相關課程資訊可上「台灣就業通」網站https://www.taiwanjobs.gov.tw/找課程 或 桃竹苗分署網站https://thmr.wda.gov.tw/查詢及報名，或撥打03-485-5368轉分機1602-1641自辦訓練科洽詢。