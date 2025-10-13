　
地方 地方焦點

健走好康多　桃竹苗分署「銀JOIN未來」10/18大溪區展開

▲桃竹苗分署「銀JOIN未來」健走

▲桃竹苗分署「銀JOIN未來」健走，10/18大溪區展開。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於10月18日上午7時30分至中午12時，在桃園市大溪區大溪橋步道舉辦「銀JOIN未來 職涯亮起來」健走活動，號召中高齡民眾參加，展現活力與行動力。現場將設有互動闖關、主題市集等，同時，參加健走民眾可獲贈隨行造型帽、提袋等多樣好禮，前500名完成任務還可獲得限量精美禮物。

「銀JOIN未來 職涯亮起來」健走活動，以「健康活力、職涯延伸、世代交流」為核心，結合健走、職訓體驗與勞動部5050就業網絡計畫、職業訓練及多元計畫相關成果展現，讓中高齡之民眾可以到現場體驗相關訓練成果，其中有造型剪髮、美學編織、植感園藝、原住民風味美食、皮革製作等多元技能展現，民眾可趁著假日輕鬆參與，透過有趣體驗，各式互動攤位協助參與者體驗友善銀髮職場，展現職人專業技藝。

▲桃竹苗分署「銀JOIN未來」健走

▲健走好康多

同時藉由中高齡職人的技能展現，鼓勵更多中高齡可以充滿信心參與職場，現場也提供相關政府資源宣導攤位，民眾在認識這些技能成果時，也可現場瞭解政府資源，包含求職的各項補助措施，職業訓練相關課程以及中高齡及高齡者就業相關的各項補助及支持措施，都可在現場得到面對面的最新資訊；全面提供中高齡朋友穩定的就業支持與職訓服務。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為能讓更多中高齡及高齡者了解勞動部各項計畫及措施，透過「銀JOIN未來 職涯亮起來」健走活動、職訓體驗及多元市集，鼓勵更多民眾善用勞動中高齡者及高齡者就業資源，並鼓勵在職者穩定就業、退休者再就業，讓勞工更安心地參與職場，穩定運作，打造永續、和諧的社會及工作環境，健走活動名額有限，報名請掃QR code。

針對企業聘用及留用中高齡者勞動部提供多項補助措施，包括「職務再設計服務計畫」協助企業改善工作流程與輔具導入，「繼續僱用高齡者補助計畫」鼓勵企業續用年滿64歲退休員工，補助每人最高18個月25萬8,000元，，共同營造友善和諧的工作環境。

10/12 全台詐欺最新數據

