地方 地方焦點

挑戰亞洲技能競賽　桃竹苗分署培訓「機電整合」國手陳勁達、謝育翰

▲機電整合國手陳勁達、謝育翰挑戰亞洲技能賽

▲「機電整合」職類國手陳勁達（左）及謝育翰（右），全力備戰亞洲賽期奪得好成績。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署15日表示，第3屆亞洲技能競賽將於11月下旬登場，這是台灣時隔30年再次獲得國際技能賽事的主辦權，桃竹苗分署與台科大共同培訓的「機電整合」職類國手—陳勁達與謝育翰，目前在分署職訓場內緊鑼密鼓地接受培訓，備戰亞洲賽，誓將好成績留在台灣。

桃竹苗分署說，目前就讀台灣科技大學資訊管理系二年級的陳勁達與電機工程系三年級的謝育翰，兩人分別以穩定思維與冷靜行動見長，陳勁達邏輯嚴謹、擅長程式規劃與系統整合；謝育翰則反應敏銳、具備優異的問題分析與臨場判斷力。

▲機電整合國手陳勁達、謝育翰挑戰亞洲技能賽

▲桃竹苗分署長賴家仁（右1）期勉「機電整合」國手陳勁達（右2）及謝育翰（左2）發揮培訓實力，努力為國爭光，左1為培訓老師熊朝懿。（圖／桃竹苗分署提供）

兩位國手皆曾在工業控制與工業4.0職類中表現出色，陳勁達曾於工業4.0全國賽獲佳作；謝育翰則拿下第47屆國手選拔賽工業控制職類副國手等亮眼成績，為了突破自我、挑戰更高技術整合層級，他們決定跨職類轉戰機電整合，將原有的自動控制與程式邏輯經驗延伸至更複雜的機構組裝與團隊協作領域。

為提升在不同賽事環境中的臨場應變力與穩定度，陳勁達與謝育翰自9月24日至10月31日進駐桃竹苗分署，展開為期五週的高強度移地訓練。兩人住進分署宿舍，全心投入每日從早上8點到晚間8點的緊湊訓練，即使假日也未曾停歇。

桃竹苗分署提供完善的訓練設備與舒適的生活環境，由分署訓練師熊朝懿老師全程指導，以系統化的規劃帶領兩位國手強化技術，更著重心理韌性訓練，帶領國手面對壓力學會冷靜思考、理性分析，在一次次失誤試錯中與修正中找到穩定節奏，課程內容結合模擬賽題、錄影檢討與數據分析，針對勁達在空間配置與管理上的不足，以及育翰在時間掌控與流程銜接的細節，進行逐項調整與提升，同時深化PLC程式設計、氣壓與電路控制、系統調試等跨領域能力，透過操作不同廠牌機台，訓練在多樣設備間的應變與精準度。

為鍛鍊體能，兩人每日傍晚攀登秀才步道，以汗水累積耐力與專注。兩人在日復一日的訓練中扎實累積實力，並從過程中體悟「穩定」的重要，他們期許能以最成熟的姿態站上國際舞台，讓世界看見台灣技職教育的實力與精神。

桃竹苗分署長賴家仁指出，桃竹苗分署長期深耕技職培訓，致力於建構完善的培訓制度與資源環境，持續為我國技職競賽注入堅強戰力。展現臺灣青年在國際舞台的實力與潛能。

