　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

龍山寺千人搶點燈！頭香民眾排7天　800張號碼牌30分鐘發完

▲農曆新年走春景點,萬華龍山寺,兔年安太歲,點燈祈福,艋舺龍山寺,國定古蹟。（圖／記者謝婷婷攝）

▲龍山寺點燈每年都吸引上千名信眾。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／綜合報導

新的一年即將到來，許多宮廟已陸續開放明年安太歲、點光明燈服務。台北龍山寺今（15日）起開放現場登記，清晨5點就有近千名信眾排隊等待，搶到頭香的林小姐表示，從8日就和家人來輪流排隊，已經連續9年搶到頭香。

台北龍山寺今天起開放2026年安太歲、千佛法會現場報名，連續3天早上6點開始發放800張號碼牌。今天開放首日，雖然碰上大陸冷氣團發威，但仍有近千名信眾在凌晨5點多就在現場排隊，號碼牌從6點開始發放，30分鐘就發完。

[廣告]請繼續往下閱讀...

搶到頭香的林小姐表示，已經連續15年來龍山寺點燈，從8日起就和家人輪流來排隊，已經連續9年搶到頭香，為明年點燈保平安與健康。

▲農曆新年走春景點,萬華龍山寺,兔年安太歲,點燈祈福,艋舺龍山寺,國定古蹟。（圖／記者謝婷婷攝）

▲龍山寺今起開放現場報名點燈。（圖／ETtoday資料照）

龍山寺2026點燈與安太歲服務開放網路與現場報名，網路報名已經開跑，各類燈種循例於除夕夜舉辦開燈典禮，至年末農曆12月15日謝燈。此次開放點燈的服務包括藥師燈、吉祥燈、財神燈、文昌殿光明燈、聖母殿光明燈、平安燈及安太歲，每盞均為600元。

龍山寺表示，明年適逢馬年，生肖馬、鼠可以安太歲，若為其他生肖者，也可以報名安太歲，沒有限制。循例於元宵節安奉值星太歲，至年末農曆12月15日謝太歲。

而懸掛於寺內外的平安燈，每戶一人報名即可，祈願闔家平安吉祥納福，並於農曆2月19日謝燈，自農曆2月26日起一個月內，憑感謝狀領取燈籠。燈籠逾期未領取，由寺方代為處理。此外，若是協助點燈，因為龍山寺的儀軌內容，僅限陽世人報名祈福，恕無法幫往生者點燈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
艾怡良「全露畫面」網看傻！處女秀太敢演
快訊／20歲男越級駕駛大型重機　墜橋慘死
獨／88會館揭密　女檢存現金25萬「要學妹換掉偵辦團隊」
快訊／竹科鷹架倒塌！3人高處墜落
台中新景點！2千坪「親子農場」1條件免費入場
快訊／淡水死亡車禍！　女騎士頭破亡
韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅都上榜　海苔酥超標20倍

「員工這1天排特休」店長回禁休　全場戰翻：會很討人厭

東泉辣椒醬「辣中帶甜」　醫一看成分！發現好吃的祕密

行充爆炸怎麼處理？鋰電池起火不能用水滅？　消防局解答

龍山寺千人搶點燈！頭香民眾排7天　800張號碼牌30分鐘發完

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

台鐵七堵調車場出軌　運安會建議軌道工項電腦化管理

高雄車站公辦都更案招商　冠德建設17日簽約

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅都上榜　海苔酥超標20倍

「員工這1天排特休」店長回禁休　全場戰翻：會很討人厭

東泉辣椒醬「辣中帶甜」　醫一看成分！發現好吃的祕密

行充爆炸怎麼處理？鋰電池起火不能用水滅？　消防局解答

龍山寺千人搶點燈！頭香民眾排7天　800張號碼牌30分鐘發完

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

台鐵七堵調車場出軌　運安會建議軌道工項電腦化管理

高雄車站公辦都更案招商　冠德建設17日簽約

粉絲中文示愛！GD裝傻「那是什麼？」　全程笑臉：這裡是韓國

旅日前向獅迷道別　林安可感謝球迷見面會明年1月11台南登場

爭取日本支持台灣加入CPTPP！　邱志偉將訪日國會外交

基隆疑毒駕奪命！妻買菜失聯「手機打不通」　翁求協尋接噩耗崩潰

金曲歌后「全露畫面」網看傻！艾怡良處女秀化身媽媽桑

《艾蜜莉在巴黎》宣傳行宛如時裝秀　莉莉柯林斯蕾絲睡衣風吸睛

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅都上榜　海苔酥超標20倍

馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

快訊／20歲男越級駕駛大型重機　摔「一層樓高橋下」頭部重創亡

前女友檢舉他藏槍彈　家暴男喊冤「被栽贓」二審仍判6年

羅志祥演唱會合體DJ SODA 　火辣變電音派對

生活熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

今晚再急凍！　下波變天時間曝

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

全台有雨！　連下2天時間曝

買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！原因曝

壽山動物園機車「全插樹枝」　神秘儀式竟能防猴

台北急凍達標冷氣團　6縣市低溫警報

快訊／全台凍番薯　今晨7℃入冬新低

未來15天！　4星座接「突發好消息」

更多熱門

相關新聞

赤馬年來了！命理師示警4生肖犯太歲　3招可化煞

赤馬年來了！命理師示警4生肖犯太歲　3招可化煞

2026丙午馬年，在民俗命理中被稱作「赤馬紅羊劫」。命理專家柯柏成提醒，犯太歲的馬、鼠、牛、兔4個生肖，運勢起伏較大，人際及合作溝通問題多，感情上也容易有問題，最好走趟到廟裡點燈安太歲。至於好運生肖則是羊、虎、狗，但要注意分辨小人與貴人。

仁海宮200週年五朝福醮點燈　以宗教力串聯世界

仁海宮200週年五朝福醮點燈　以宗教力串聯世界

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈黃偉哲與市民倒數迎聖誕

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈黃偉哲與市民倒數迎聖誕

文昌宮點燈「排隊人龍超長」

文昌宮點燈「排隊人龍超長」

浙江豪華渡假村聖誕點燈燒起來了！ 疑往火裡倒酒...多人身上著火

浙江豪華渡假村聖誕點燈燒起來了！ 疑往火裡倒酒...多人身上著火

關鍵字：

龍山寺點燈安太歲

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面