龍山寺千人搶點燈！頭香民眾排7天　800張號碼牌30分鐘發完

▲龍山寺點燈每年都吸引上千名信眾。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／綜合報導

新的一年即將到來，許多宮廟已陸續開放明年安太歲、點光明燈服務。台北龍山寺今（15日）起開放現場登記，清晨5點就有近千名信眾排隊等待，搶到頭香的林小姐表示，從8日就和家人來輪流排隊，已經連續9年搶到頭香。

台北龍山寺今天起開放2026年安太歲、千佛法會現場報名，連續3天早上6點開始發放800張號碼牌。今天開放首日，雖然碰上大陸冷氣團發威，但仍有近千名信眾在凌晨5點多就在現場排隊，號碼牌從6點開始發放，30分鐘就發完。

[廣告]請繼續往下閱讀...

搶到頭香的林小姐表示，已經連續15年來龍山寺點燈，從8日起就和家人輪流來排隊，已經連續9年搶到頭香，為明年點燈保平安與健康。

▲龍山寺今起開放現場報名點燈。（圖／ETtoday資料照）

龍山寺2026點燈與安太歲服務開放網路與現場報名，網路報名已經開跑，各類燈種循例於除夕夜舉辦開燈典禮，至年末農曆12月15日謝燈。此次開放點燈的服務包括藥師燈、吉祥燈、財神燈、文昌殿光明燈、聖母殿光明燈、平安燈及安太歲，每盞均為600元。

龍山寺表示，明年適逢馬年，生肖馬、鼠可以安太歲，若為其他生肖者，也可以報名安太歲，沒有限制。循例於元宵節安奉值星太歲，至年末農曆12月15日謝太歲。

而懸掛於寺內外的平安燈，每戶一人報名即可，祈願闔家平安吉祥納福，並於農曆2月19日謝燈，自農曆2月26日起一個月內，憑感謝狀領取燈籠。燈籠逾期未領取，由寺方代為處理。此外，若是協助點燈，因為龍山寺的儀軌內容，僅限陽世人報名祈福，恕無法幫往生者點燈。