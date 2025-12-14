　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文昌宮點燈「排隊人龍超長」　網曝：半夜2點已經650號

▲▼ 。（圖／@huntxtnuh授權引用）

▲許多人提早排隊。（圖／@huntxtnuh授權引用，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市文昌宮13日起開放點燈，其中就包含了文昌光明燈。就有網友經過文昌宮時，留意到排隊盛況。而從他貼出的圖片也可見，昨天晚上正好下雨，但人潮不減，許多人仍撐著傘排隊。

台北市文昌宮之前發布年度點燈公告，文昌光明燈、魁星狀元燈、朱衣智慧燈、太歲燈都在12月13日起受理登記報名，服務處登記時間自上午7時至晚上8時30分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／@huntxtnuh授權引用）

文昌宮表示，由於「本宮有感於往年諸眾信大德為恭點各類光明燈，而大排長龍，耗時費力」，因此13日、14日、15日共計三日，採抽取號碼牌報名，每日發放2600號；16日後則恢復排隊辦理點燈登記，直到額滿為止。

網友「@huntxtnuh」就在Threads上分享排隊盛況，從畫面可見，文昌宮上午7時才開放登記，但天色還很暗的時候，就已有排隊人龍。

在 Threads 查看

影片曝光後，底下網友紛紛回應，「我也在這排隊，早上5:45開始排，拿到2000多號」、「今年昨天（指12日）下午4、5點就有人開始排了，我朋友半夜2點去，拿到的號碼牌已經650，今年很可怕」、「想說早上6點多出門怎麼這麼多人排隊，原來是文昌宮點燈」、「難怪我早上從那邊過看到排超長」、「誇張～完全沒盡頭，晚上換我挑戰了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／澳洲海灘槍擊10死！槍手朝人群開槍　路人奪槍畫面曝光
稱霸7年級生青春！藤井莉娜「41歲近況曝光了」　
快訊／北市大安區驚傳墜樓　女當場死亡
她靠「這1物」3分鐘搶到金唱片門票！　工程師認證：可阻擋雜訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鮭魚便當「魚片僅拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

文昌宮點燈「排隊人龍超長」　網曝：半夜2點已經650號

稱霸7年級生青春！藤井莉娜未婚生二寶「41歲近況曝光了」　

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

獨／正妹醫揭驚悚案例！小資女省錢打電波　慘成「鬼血爪臉」　

她靠「這1物」3分鐘搶到金唱片門票！工程師認證：可阻擋雜訊

買0056、00878！他曝「一季領6位數股利」：一天可花1萬

12月中旬「最旺四大生肖」　貴人加持、運勢全面升溫

北捷「1服務」聚餐後太需要！　24個車站出口額外增設

快訊／越晚越冷！6縣市「低溫特報」跌破10度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

鮭魚便當「魚片僅拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

文昌宮點燈「排隊人龍超長」　網曝：半夜2點已經650號

稱霸7年級生青春！藤井莉娜未婚生二寶「41歲近況曝光了」　

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

獨／正妹醫揭驚悚案例！小資女省錢打電波　慘成「鬼血爪臉」　

她靠「這1物」3分鐘搶到金唱片門票！工程師認證：可阻擋雜訊

買0056、00878！他曝「一季領6位數股利」：一天可花1萬

12月中旬「最旺四大生肖」　貴人加持、運勢全面升溫

北捷「1服務」聚餐後太需要！　24個車站出口額外增設

快訊／越晚越冷！6縣市「低溫特報」跌破10度

Popu Lady 13週年全員合體！　「5人燦笑合照」勾粉絲陷回憶殺

療癒經濟崛起　大陸品牌競爭IP藍海市場

受黑色行動7影響！《決勝時刻》官方宣布「子系列不連出」

快訊／澳洲海灘槍擊10死！2槍手朝人群開槍　路人奪槍畫面曝光

鮭魚便當「魚片僅拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

台南北區公所化身聖誕老公公　黃偉哲感謝各界齊力送暖弱勢學童

飛天茅台酒1天內漲價4次　專家指出：正進入業績「快速出清期」

安妮投入畢生積蓄！親飛杜拜找金主　公開超大計畫「背後動機超有愛」

長者人行道突倒下　診所護理師全衝出救人！醫師：以大家為榮

聖誕樂聲響徹台中！江肇國邀樂團公益開唱　「大咖」驚喜現身

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

生活熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

2026馬年！　3生肖大翻身

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

女主播重摔玉鐲斷3截！命理師：別丟掉

全台凍番薯！　最冷時間曝

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」！他回台氣炸

廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻

養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

「體育股長拍肩安慰她」被告性騷擾　律師：能免則免

快訊／越晚越冷！6縣市「低溫特報」跌破10度

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

十大抗癌鬥士　台中美鳳姐分享心路歷程

更多熱門

相關新聞

浙江豪華渡假村聖誕點燈燒起來了！ 疑往火裡倒酒...多人身上著火

浙江豪華渡假村聖誕點燈燒起來了！ 疑往火裡倒酒...多人身上著火

浙江湖州莫干山一間豪華渡假村6日舉辦聖誕節點燈活動時發生意外，現場火盆突竄起大火，多名遊客衣物被點燃、四處竄逃，現場一片混亂，至少三人送醫治療。渡假村表示，已啟動緊急處置並配合警方調查，初步研判事故或與現場有人倒入酒精類液體有關，起火原因仍待進一步釐清。

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

陸客現身日本機場返程 遊客曝「擔心安全」：家裡人在催，提前回國

陸客現身日本機場返程 遊客曝「擔心安全」：家裡人在催，提前回國

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

2025「愛‧Sharing」情定威尼斯　10年有愛，10倍分享

2025「愛‧Sharing」情定威尼斯　10年有愛，10倍分享

關鍵字：

文昌宮點燈排隊

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

2026馬年！　3生肖大翻身

一早起床喉嚨好痛！　醫教「1招自測」是不是感冒了

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

正妹蹲迪士尼路邊啃雞腿！一看「竟是大咖女星」

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面