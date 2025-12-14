文昌宮點燈「排隊人龍超長」　網曝：半夜2點已經650號

▲許多人提早排隊。（圖／@huntxtnuh授權引用，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市文昌宮13日起開放點燈，其中就包含了文昌光明燈。就有網友經過文昌宮時，留意到排隊盛況。而從他貼出的圖片也可見，昨天晚上正好下雨，但人潮不減，許多人仍撐著傘排隊。

台北市文昌宮之前發布年度點燈公告，文昌光明燈、魁星狀元燈、朱衣智慧燈、太歲燈都在12月13日起受理登記報名，服務處登記時間自上午7時至晚上8時30分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文昌宮表示，由於「本宮有感於往年諸眾信大德為恭點各類光明燈，而大排長龍，耗時費力」，因此13日、14日、15日共計三日，採抽取號碼牌報名，每日發放2600號；16日後則恢復排隊辦理點燈登記，直到額滿為止。

網友「@huntxtnuh」就在Threads上分享排隊盛況，從畫面可見，文昌宮上午7時才開放登記，但天色還很暗的時候，就已有排隊人龍。

影片曝光後，底下網友紛紛回應，「我也在這排隊，早上5:45開始排，拿到2000多號」、「今年昨天（指12日）下午4、5點就有人開始排了，我朋友半夜2點去，拿到的號碼牌已經650，今年很可怕」、「想說早上6點多出門怎麼這麼多人排隊，原來是文昌宮點燈」、「難怪我早上從那邊過看到排超長」、「誇張～完全沒盡頭，晚上換我挑戰了」。