浙江豪華渡假村聖誕點燈燒起來了！　疑往火裡倒酒...多人身上著火

記者魏有德／綜合報導

浙江湖州莫干山一間豪華渡假村6日舉辦聖誕節點燈活動時發生意外，現場火盆突竄起大火，多名遊客衣物被點燃、四處竄逃，現場一片混亂，至少三人送醫治療。渡假村表示，已啟動緊急處置並配合警方調查，初步研判事故或與現場有人倒入酒精類液體有關，起火原因仍待進一步釐清。

▲浙江莫干山一間豪華渡假村舉行聖誕點燈活動時發生意外，多人身上著火。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，12月7日，有網友在社交平台發佈視頻（影片，下同）爆料稱，浙江湖州莫干山裸心堡渡假村在舉辦聖誕節點燈儀式期間，現場火盆突然猛烈竄起大火，導致意外發生，多人身上衣物著火並向外奔逃，據悉已有傷者被送醫救治。

該渡假村工作人員今（8）日回應稱，受傷者已第一時間送往醫院，公司高層及相關部門皆指派專人處理，警方也已介入，至於起火原因仍在調查，後續將統一對外公佈，「聖誕節點燈是渡假村每年的固定節慶活動。」

事發於6日晚間，透過現場民眾拍下的畫面顯示，現場充斥著歡樂氣氛之際，疑似有遊客將酒精類液體倒入火盆，火勢突然竄起，有遊客衣物被瞬間點燃，共3人受傷送醫，均無生命危險。莫干山鎮政府工作人員表示，具體受傷人數與成因仍在了解，轄區派出所則強調，不便透露詳情。

公開資訊顯示，裸心堡度假村位於湖州市德清莫干山鎮，2017年開業，定位為豪華度假酒店，房型包含田園小居、崖景套房與獨棟小院，房價自1959元（人民幣，下同）至超過3萬元不等。