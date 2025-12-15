「赤馬紅羊劫」要來了！命理師示警4生肖犯太歲　3招可化煞

▲2026丙午馬年即將到來，命理專家提醒4生肖犯太歲，可到廟裡點燈消災解厄。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

2026丙午馬年，在民俗命理中被稱作「赤馬紅羊劫」。命理專家柯柏成提醒，犯太歲的馬、鼠、牛、兔4個生肖，運勢起伏較大，人際及合作溝通問題多，感情上也容易有問題，最好走趟到廟裡點燈安太歲。至於好運生肖則是羊、虎、狗，但要注意分辨小人與貴人。

柯柏成指出，2026丙午馬年，木星進入馬這個生肖的對應位置，根據八字理論，有沖、破、害、刑4種狀況需要特別注意，分別是：

屬馬（值太歲/刑太歲）：運勢起伏，需特別謹慎，主要是刑太歲的問題，容易自尋煩惱自找麻煩，引發不必要的官非。

屬鼠（沖太歲）：對立衝擊，變動較大，尤其是桃花沖，飛來的豔福絕對不是福。

屬牛（害太歲）：和長官長輩或合作廠商溝通不易，談好的事情常面臨不可預期的變化。

屬兔（破太歲）：人際關係、合作易出現破裂，情感上容易出現競爭對手或其他不當的吸引力。

至於走好運的生肖，屬羊的會遇到「六合貴人」，屬虎、狗的有「三合貴人」，無論是健康、學業、事業或財運都容易有貴人相助，但比較麻煩的是，常有人把貴人當仇人，把小人當貴人，這和自己個別的八字結構及運勢有關，因為貴人出現有時也伴隨著壓力與督促，如何辨別及善用貴人之力，要靠自己的智慧。

柯柏成建議，犯太歲的生肖，傳統上最簡易的就是到廟裡點盞太歲燈或平安燈，宮廟都有早晚課誦經祈福迴向給施主，進而達到消災解厄、安太歲的功效。由於廟裡的燈位都是有限，「原則上冬至後就可以開始點燈安太歲。」

不過，他也補充，生肖只是個大群體的方向，每個人的八字結構喜忌不同，還是有個別的處理方式，但宮廟裡的點燈一定是眾生通用，即便不是犯太歲的生肖，點了也可讓自己元神光彩。

另外，安太歲的另一種方法是可以配戴羊形象的墜鍊或手環，三羊開泰雕塑藝術品放在辦公室桌上，就有安太歲的功效，小朋友犯太歲的可以在床頭放隻喜羊羊，有這種羊的形象就可以解太歲的沖煞。

由於太歲的特性，他推薦素食，但若無法避免，建議至少在立春當天陽曆2026年2月4日避免羊肉，減少太歲影響，「因為太歲爭著要的羊，把它吃下肚，太歲自然就找你的腸胃健康麻煩。」

何謂「赤馬紅羊劫」？

在民俗命理中，這是被視為火性偏旺的年份組合，象徵變數與動盪感較強。相關說法多認為，這類年份較容易出現人際衝突升高、情緒失控引發的對立事件，也常被聯想到意外事故、火災、交通或工安意外等突發狀況增加。

在生活層面，則可能感受到工作、感情或財務上的不穩定與波動加劇。不過，命理界普遍也強調，「赤馬紅羊劫」並非預言必然發生重大災禍，而是提醒行事宜保守謹慎、降低衝動風險，實際影響仍因人而異。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。