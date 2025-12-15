　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「赤馬紅羊劫」要來了！命理師示警4生肖犯太歲　3招可化煞

▲農曆新年走春景點,萬華龍山寺,兔年安太歲,點燈祈福,艋舺龍山寺,國定古蹟。（圖／記者謝婷婷攝）

▲2026丙午馬年即將到來，命理專家提醒4生肖犯太歲，可到廟裡點燈消災解厄。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

2026丙午馬年，在民俗命理中被稱作「赤馬紅羊劫」。命理專家柯柏成提醒，犯太歲的馬、鼠、牛、兔4個生肖，運勢起伏較大，人際及合作溝通問題多，感情上也容易有問題，最好走趟到廟裡點燈安太歲。至於好運生肖則是羊、虎、狗，但要注意分辨小人與貴人。

柯柏成指出，2026丙午馬年，木星進入馬這個生肖的對應位置，根據八字理論，有沖、破、害、刑4種狀況需要特別注意，分別是：

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬馬（值太歲/刑太歲）：運勢起伏，需特別謹慎，主要是刑太歲的問題，容易自尋煩惱自找麻煩，引發不必要的官非。

屬鼠（沖太歲）：對立衝擊，變動較大，尤其是桃花沖，飛來的豔福絕對不是福。

屬牛（害太歲）：和長官長輩或合作廠商溝通不易，談好的事情常面臨不可預期的變化。

屬兔（破太歲）：人際關係、合作易出現破裂，情感上容易出現競爭對手或其他不當的吸引力。

至於走好運的生肖，屬羊的會遇到「六合貴人」，屬虎、狗的有「三合貴人」，無論是健康、學業、事業或財運都容易有貴人相助，但比較麻煩的是，常有人把貴人當仇人，把小人當貴人，這和自己個別的八字結構及運勢有關，因為貴人出現有時也伴隨著壓力與督促，如何辨別及善用貴人之力，要靠自己的智慧。

柯柏成建議，犯太歲的生肖，傳統上最簡易的就是到廟裡點盞太歲燈或平安燈，宮廟都有早晚課誦經祈福迴向給施主，進而達到消災解厄、安太歲的功效。由於廟裡的燈位都是有限，「原則上冬至後就可以開始點燈安太歲。」

不過，他也補充，生肖只是個大群體的方向，每個人的八字結構喜忌不同，還是有個別的處理方式，但宮廟裡的點燈一定是眾生通用，即便不是犯太歲的生肖，點了也可讓自己元神光彩。

另外，安太歲的另一種方法是可以配戴羊形象的墜鍊或手環，三羊開泰雕塑藝術品放在辦公室桌上，就有安太歲的功效，小朋友犯太歲的可以在床頭放隻喜羊羊，有這種羊的形象就可以解太歲的沖煞

由於太歲的特性，他推薦素食，但若無法避免，建議至少在立春當天陽曆2026年2月4日避免羊肉，減少太歲影響，「因為太歲爭著要的羊，把它吃下肚，太歲自然就找你的腸胃健康麻煩。」

何謂「赤馬紅羊劫」？

在民俗命理中，這是被視為火性偏旺的年份組合，象徵變數與動盪感較強。相關說法多認為，這類年份較容易出現人際衝突升高、情緒失控引發的對立事件，也常被聯想到意外事故、火災、交通或工安意外等突發狀況增加。

在生活層面，則可能感受到工作、感情或財務上的不穩定與波動加劇。不過，命理界普遍也強調，「赤馬紅羊劫」並非預言必然發生重大災禍，而是提醒行事宜保守謹慎、降低衝動風險，實際影響仍因人而異。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因
連鎖餐廳小強爬桌、湯壺有蟲　停業2天清消！衛生局將開罰
怒駁為福麥「量身訂做」　顧立雄：計較公司名字能讓他履約？
兄弟未留成轉機　23歲內野手轉戰富邦悍將
快訊／京華城案一審辯論登場！柯文哲9被告齊聽檢方論告開始錄影
全台有雨！　連下2天時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清大畢業39K！33歲女嘆低薪想離職　過來人看2優勢急勸退

快儲水！12/16彰化8.1萬戶停水23小時　39處臨時加水站應急

全台有雨！　連下2天時間曝

「赤馬紅羊劫」要來了！命理師示警4生肖犯太歲　3招可化煞

10縣市今停水！最長9小時無水可用　影響範圍一次看

未來15天！　4星座接「突發好消息」

壽山動物園整排機車「插一根樹枝」　神秘儀式竟真的能防猴

今晚再急凍！　下波變天時間曝

快訊／全台凍番薯　今晨7℃入冬新低

三商巧福「超重瓷湯匙」30年不換　真相曝光網狂讚：有良心

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

清大畢業39K！33歲女嘆低薪想離職　過來人看2優勢急勸退

快儲水！12/16彰化8.1萬戶停水23小時　39處臨時加水站應急

全台有雨！　連下2天時間曝

「赤馬紅羊劫」要來了！命理師示警4生肖犯太歲　3招可化煞

10縣市今停水！最長9小時無水可用　影響範圍一次看

未來15天！　4星座接「突發好消息」

壽山動物園整排機車「插一根樹枝」　神秘儀式竟真的能防猴

今晚再急凍！　下波變天時間曝

快訊／全台凍番薯　今晨7℃入冬新低

三商巧福「超重瓷湯匙」30年不換　真相曝光網狂讚：有良心

記憶體集團股抗跌　華東不畏大股東申讓逆勢漲半根

胖橘穿手工防舔衣　變身「性感五花肉」肥美腰身超凸顯

「華爾街女神」母親盜刻3小姑印章偽造8.8億本票　5罪合併判6年

不副署是立法獨裁的「必然惡果」　也是一場內戰的起點

2026年將殺價取量　李同榮：六都房價下修10%

黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌　12/17進駐新光A11館試營運

不只喊口號！陳以信主張市政全公開　進度落後也要說清楚

台灣成免稅菸大國　醫曝「限縮優惠」可抑制吸菸：對未成年最有效

多達「28層」酥皮！桃園超狂千層鯛魚燒　豪邁擠上滿滿內餡

郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒媳

包翠英見坣娜肺腺癌離世　 嘆：說不定下次就是我

生活熱門新聞

今晚再急凍！　下波變天時間曝

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

台北急凍達標冷氣團　6縣市低溫警報

壽山動物園機車「全插樹枝」　神秘儀式竟能防猴

快訊／全台凍番薯　今晨7℃入冬新低

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」！他回台氣炸

圖看未來一周4波變天　冷熱交替10℃以上

2026馬年！　3生肖大翻身

12月中旬「最旺四大生肖」

自然人憑證不只投公投　報稅、開戶也能用

更多熱門

相關新聞

「小雪」要來了！　「最強黃金10分開運法」曝

「小雪」要來了！　「最強黃金10分開運法」曝

今年24節氣「小雪」將於周六登場，命理師柯柏成分享，「最強黃金10分鐘開運接水納財法」，有助於增強財運與智慧，將新的好運與財氣內化為自身能量。

2026馬年「4生肖犯太歲」！屬兔當心大破財

2026馬年「4生肖犯太歲」！屬兔當心大破財

好運旺整年！　重陽節一招吸吉氣、人緣桃花

好運旺整年！　重陽節一招吸吉氣、人緣桃花

今「寒露」！　相沖生肖曝光

今「寒露」！　相沖生肖曝光

今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年　一招吸能量貴人

今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年　一招吸能量貴人

關鍵字：

赤馬紅羊劫赤馬年安太歲犯太歲柯柏成

讀者迴響

熱門新聞

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

今晚再急凍！　下波變天時間曝

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

反年改綠營落敗　醫曝失敗3原因

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面