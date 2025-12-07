　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

禁1年小紅書！律師驚喊「信仰崩塌」：民主國家不該封鎖言論場域

▲▼台灣禁止小紅書。（示意圖／AI製圖）

▲台灣將封鎖小紅書一年。（示意圖／AI製圖）

記者施怡妏／綜合報導

中國大陸社群平台小紅書因爆出多起詐騙案件，而且在台未設置法律代理人、又未配合改善，被政府依「詐欺犯罪危害防制條例」下令封網1年，引發輿論譁然。對此，律師李毓倫表示，第一次真正感受到信仰崩塌，並以言論自由為主軸，提出對政府限制網路平台的疑慮，底下網友吵翻。

律師李毓倫在Threads發文，小紅書被封的消息曝光後，第一次真正感覺到所謂的「信仰崩塌」，她始終相信台灣美好的價值，自由、民主與法治。她回憶在大學時期，老師曾強調「凡要限制言論自由，目的必須經過最高度審查」。

律師進一步指出，言論自由有自清作用，在激辯與公開討論中，好的意見會被留下，錯的意見會被淘汰，「這就是『言論市場』的精神，開放、流動、自我修正。」

有朋友曾提醒「政府終究會走向極端，有一天也會需要翻牆」，她當時氣得幾乎要與對方爭論，因為他深信台灣是一個成熟且充滿自信的民主國家，不會，也不應該，因為任何理由封鎖言論的場域，「我談的不是政黨，我談的是國家機器的界線。政府的刀已斬下，所以我想問一句：你還要保持沉默嗎？」

她也強調，只是針對事件分析法律的部分，「身為律師，本來就該承擔這份職業的重量，尤其是在政府與執法逐漸瘋狂時。」

貼文曝光，底下網友吵翻，「小紅書被封是因為違法，跟言論自由無關，少在這扯謊」、「請問大律師對小紅書始終不配合台灣當局提供受詐騙者的資料，有什麼看法呢」、「明明這次被禁是因為小紅書單方面不肯合作，為什麼身為律師卻主動忽視這個根本原因」、「搬出律師身份講一大堆情勒觀眾的東西，我覺得超級莫名其妙」。

．本文經「律師李毓倫」授權轉載。

在 Threads 查看
每日新聞精選

12/05 全台詐欺最新數據

472 2 3803 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

男斧頭砍女警遭聲押！　9年前襲警黑歷史曝
建中生藝術展用「911恐攻」當創作！　校方撤作道歉
公寓鐵門沒關　新北25歲女遭捆綁洗劫
阿公載29歲孫赴國考　竟遇死劫祖孫雙亡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

禁1年小紅書！律師驚喊「信仰崩塌」：民主國家不該封鎖言論場域

內政部近日宣布封鎖小紅書，引發外界熱議。台北市長蔣萬安更嗆，反中反到自己變成共產黨。對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（7日）表示，台灣是民主國家，從未禁止人民上中國任何網站，但台灣也是法治國家，小紅書違反15項資安規範還「已讀不回」，政府當然要有所作為來處理。

關鍵字：

小紅書言論自由封網詐騙案件政府限制

讀者迴響

