羅志祥小巨蛋演唱會醉男嗨過頭！頻騷擾女粉絲　遭警保護管束

記者張君豪／台北報導

亞洲天王羅志祥13日在台北小巨蛋舉辦演唱會，期間一名李姓男子（29歲）因飲酒後入場，欣賞演唱會過程情緒太嗨，不斷向坐在他附近的女性歌迷搭攀談，引發觀看演唱會其他入場者不滿，紛紛向演唱會工作人員抗議，主辦方無奈報警處哩，警方到場發現李男醉酒情緒激動，當場將他保護管束帶回派出所調查，等到他清醒後通知家人領回，化解這場鬧劇。

▲李男酒後擾亂羅志祥演唱會進行，遭警方依法管束帶回。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

13日晚間羅志祥於台北小巨蛋舉辦演唱會期間，松山分局中崙所接獲演唱會工作人員報案求助，現場有酒醉男騷擾他人、引發觀看演唱會其他入場者不滿。警方到場發現李男本坐在2樓看台區，疑因飲酒後不斷向鄰座多名女粉絲搭訕，引發當事人不滿，紛紛向工作人員反映，工作人員把李男請離演唱會場現場並交給警方處置。

李男被驅離場外後情緒相當激動，並對警員大聲叫囂，甚至伸手要碰觸騷擾其他群眾，警方考量其行為恐危及自身及他人安全，對李男施以保護管束，並將其帶回派出所安置。休息約2小時後，李男酒醒坦承酒後失序，但警方考量他未對他人施加暴力，經警方通報家人到場將李男帶回，事件平安落幕。

