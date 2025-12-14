沒有周杰倫演唱會門票...賣家退款仍挨告　二審判賠2萬元價差

▲嘉義男上網買周杰倫的門票，賣家卻臨時退款不賣，導致他再花大錢跟別人買票，法院判賣家要賠票價差。（示意圖／翻攝自微博）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名蕭姓男子花了7萬，向林姓女子買周杰倫於去年12月8日的演唱會票2張，也花錢訂下飯店房間，然而開唱前2天，林女卻雙手一攤表示沒有票，將款項退回給蕭男。蕭男只能另外找人花12萬買其他場次的2張票，憤而向林女求償所有損失。全案上訴到嘉義地院，法官以蕭男對林女求償日期、也就是12月6日的票價做計算，判定2張票約為9萬元，林女要賠2張票價差共2萬，加上重訂飯店的價差1156元，共要賠蕭男2萬1156元。全案定讞。

判決指出，嘉義蕭姓男子於去年10月24日花了7萬元，在網路向林姓女子買了2張12月8日的「周杰倫台北大巨蛋演唱會」門票，雙方約好於12月3日面交取票，經一再確認後，蕭男也花了9280元訂下8日飯店住宿，沒想到面交日期到了，林女一再拖延推諉，最後拖到12月6日凌晨才表示沒票，還說「也不只你沒拿到票」、「也是你密我要買的不是我主動去問」，並將7萬元退還給蕭男。

蕭男為了不讓想看演唱會的家人失望，又花了12萬向其他人買了7日場次的2張門票，並向飯店更改日期，支出住宿費1萬436元，由飯店返還9280元，總共多支出1156元住宿費。事後蕭男也將林女告上法院，主張7萬元只是門票訂金，依民法林女應加倍還他錢，加上原本的住宿費9280元，共要賠他14萬9280元。

一審法官依兩人對話，判定7萬是全額價金，並非訂金，且蕭男求償原本的飯店住宿費，也已從飯店拿回退回款項，蕭男並沒有住宿損害，判林女免賠。

蕭男再上訴，改為求償另行購票和更改飯店入住日期的損害。林女則表示，她願意賠償蕭男改訂飯店的價差1156元住宿費，至於演唱會門票，是蕭男自己要花這麼多錢去買票，不能算是他的損失。

二審法官認為，依照民法第226條第1項規定「債務人給付不能所負之損害賠償責任，係採取完全賠償之原則」，林女拿不出門票，應賠償蕭男的損害，而蕭男於12月6日凌晨也對林女表示，若她到中午還拿不出票，就得賠償損失，因此蕭男受損害的金額，應以6日周杰倫的演唱會門票市價為準。

二審法官指出，蕭、林原在10月25日講好每張票3萬5000元，隨著演唱會日期越來越近，票越來越稀缺，價格隨之抬升，依蕭男和其他人的LINE對話及其他一切情況，判定每張票價格價差約1萬元，蕭男共損失票價價差2萬元，加上飯店價差1156元，判林女應賠蕭男共計2萬1156元。全案定讞。