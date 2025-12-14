「菜頭粿」爬上車站！中捷《五月天》主題站完工　粉絲拍到手軟

▲戶外則將深受粉絲喜愛的「五月天Q版公仔」驚喜搬到松竹站亮相，萌度爆表的限定造型公仔，也象徵五月天陪著粉絲一起從捷運啟程展開冒險奇遇。（圖／台中市政府提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

天團五月天年底將於台中洲際棒球場開唱，台中捷運除了在松竹站掛上巨幅主視覺帆布，也規劃一連串驚喜迎接歌迷，現在站內、站外都已經換裝，再搭配彩繪車廂與快閃Q版公仔設置，要打造成五月天粉絲的聖地！



台中捷運公司說明，捷運松竹站外牆換上巨幅五月天演唱會主視覺帆布，窗貼則以象徵五位團員的五色表情球打造繽紛氛圍，團貓「菜頭粿」化身的喵星人更攀上車站頂樓，巨大可愛的造型氣模吸睛度爆表，夜間在燈光投射下更增添震撼效果。

戶外則將深受粉絲喜愛的「五月天Q版公仔」驚喜搬到松竹站亮相，萌度爆表的限定造型公仔，也象徵五月天陪著粉絲一起從捷運啟程展開冒險奇遇。

中捷公司表示，走進站內還可發現，從玻璃窗貼、牆面、階梯到旅客詢問處、閘門及月台門貼等，到處都呈現滿滿的五月天元素，可以讓五迷一路拍不停。此外，高鐵台中站、市政府站及文心崇德站的電梯貼、壁貼及樓梯貼也是打卡熱點。

此外，中捷公司與五月天攜手推出彩繪車廂，將演唱會場景延伸至車廂各處，從車門貼、窗貼到手拉環，粉絲一上車就像走進五月天的奇幻舞台，輕鬆拍出彷彿置身演唱會入口的夢幻美照。

中捷公司總經理朱來順表示，歡迎全台五迷及旅客一起來中捷拍照打卡，演唱會期間可搭乘捷運至松竹站轉乘接駁專車往返會場，享受最方便、安全的音樂盛宴。