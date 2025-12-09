台南市教育局2025年終成果亮相！　建設力、教學力、守護力全面躍進

▲2025年終成果發表會在蓮潭國中小登場，以沉浸式導覽呈現台南教育三力升級成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局9日在蓮潭國中小舉辦「進化・蛻變—教育再升級．一起變更好」2025年終成果發表會，今年首度以沉浸式劇場導覽形式揭幕，融合雙語學生主持、情境影片、局長鄭新輝簡報以及「三力升級儀式」，讓與會者像踏入一場任務冒險，親眼看見「教育建設力、創新教學力、幸福守護力」如何在一年之內全面驅動台南教育升級。

教育局長鄭新輝表示，市府團隊在市長黃偉哲支持下，以「扎根基礎、迎向未來：點亮每個孩子心中的希望」為願景，聚焦基本學力、美學創思、問題解決、智慧科技與全球溝通五大核心能力，一路交出亮眼成果。僅一年便在全國各項指標累積超過70項第一，包括樂齡學習績優城市特優、健康促進學校卓越縣市、資訊基礎環境特優，以及因材網、數位學習推動等多項全國獎項；學校團隊也勇奪教學卓越獎2金2銀、閱讀磐石獎4校等大獎。

在「教育建設力」方面，沙崙國際高中新設、蓮潭國中小國中部啟用，高國中小同步汰換智慧型觸控大電視、水擦黑板與節能燈具，教室設備全面升級。打造安全與友善的通學環境，目前已投入逾13.2億元改善102校，2025年再爭取14校補助2.7億元。校舍耐震補強達371棟，老舊廁所改善1201間，丹娜絲颱風災後校舍修繕投入2.45億元，讓孩子每天都在更安全的校園中學習。

在「創新教學力」方面，閱讀城市持續深化，布可星球平台參與人次突破3942萬、補助國小圖書32萬餘冊，全市已有4校獲閱讀磐石獎。PBL專題式課程與差異化教學落地成效佳；雙語教育全面提速，全市學校皆達B類以上。台南更成為AI教育領航城市，生成式AI平台已有逾七成學校應用，承辦首屆總統盃AI素養爭霸賽，國小及國中偏鄉組包辦金銀牌。機器人教育普及90校參與，並舉辦AI機器人全國賽，替學生打造展現科技力的舞台。

在「幸福守護力」方面，幼兒照顧量能穩定擴充，109至114學年度共新增或調整公幼與非營利幼兒園班級共237班，115學年度再增7班。健康體適能全面升級，國中小體位適中率提升0.45%，多項指標優於全國。安全教育從機車到自行車體驗皆納入，全市逾4,700名學生參與。午餐與食農教育更深化教材與教具。特教支持也大幅提升，一年辦理31場研習、2,028人次參與，並首創英語資優教育方案。成人與終身學習方面，數位機會中心、社區大學與樂齡學習中心一共服務逾21.6萬人次，六都第一。

展望未來，教育局規劃持續強化校園基礎建設，包括校園污水系統升級、生生有平板推動、數位學習環境深化及安定教研中心設立。另投入5517萬元增建兩處中央廚房，並將進一步優化PBL課程、AI生態、機器人教育等項目。

鄭新輝局長強調，升級教育並非追求華麗數字，而是確保每一個孩子都能被看見、被支持、健康成長。這場成果發表的任務導覽，就是教育局對家長、社區與學校的年度承諾。他表示，未來將持續串聯公私部門與學校力量，讓「台南教育再升級，一起變更好」成為每個家庭真切感受到的改變。