　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市教育局2025年終成果亮相！　建設力、教學力、守護力全面躍進

▲2025年終成果發表會在蓮潭國中小登場，以沉浸式導覽呈現台南教育三力升級成果。（記者林東良翻攝，下同）

▲2025年終成果發表會在蓮潭國中小登場，以沉浸式導覽呈現台南教育三力升級成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局9日在蓮潭國中小舉辦「進化・蛻變—教育再升級．一起變更好」2025年終成果發表會，今年首度以沉浸式劇場導覽形式揭幕，融合雙語學生主持、情境影片、局長鄭新輝簡報以及「三力升級儀式」，讓與會者像踏入一場任務冒險，親眼看見「教育建設力、創新教學力、幸福守護力」如何在一年之內全面驅動台南教育升級。

教育局長鄭新輝表示，市府團隊在市長黃偉哲支持下，以「扎根基礎、迎向未來：點亮每個孩子心中的希望」為願景，聚焦基本學力、美學創思、問題解決、智慧科技與全球溝通五大核心能力，一路交出亮眼成果。僅一年便在全國各項指標累積超過70項第一，包括樂齡學習績優城市特優、健康促進學校卓越縣市、資訊基礎環境特優，以及因材網、數位學習推動等多項全國獎項；學校團隊也勇奪教學卓越獎2金2銀、閱讀磐石獎4校等大獎。

在「教育建設力」方面，沙崙國際高中新設、蓮潭國中小國中部啟用，高國中小同步汰換智慧型觸控大電視、水擦黑板與節能燈具，教室設備全面升級。打造安全與友善的通學環境，目前已投入逾13.2億元改善102校，2025年再爭取14校補助2.7億元。校舍耐震補強達371棟，老舊廁所改善1201間，丹娜絲颱風災後校舍修繕投入2.45億元，讓孩子每天都在更安全的校園中學習。

▲2025年終成果發表會在蓮潭國中小登場，以沉浸式導覽呈現台南教育三力升級成果。（記者林東良翻攝，下同）

在「創新教學力」方面，閱讀城市持續深化，布可星球平台參與人次突破3942萬、補助國小圖書32萬餘冊，全市已有4校獲閱讀磐石獎。PBL專題式課程與差異化教學落地成效佳；雙語教育全面提速，全市學校皆達B類以上。台南更成為AI教育領航城市，生成式AI平台已有逾七成學校應用，承辦首屆總統盃AI素養爭霸賽，國小及國中偏鄉組包辦金銀牌。機器人教育普及90校參與，並舉辦AI機器人全國賽，替學生打造展現科技力的舞台。

在「幸福守護力」方面，幼兒照顧量能穩定擴充，109至114學年度共新增或調整公幼與非營利幼兒園班級共237班，115學年度再增7班。健康體適能全面升級，國中小體位適中率提升0.45%，多項指標優於全國。安全教育從機車到自行車體驗皆納入，全市逾4,700名學生參與。午餐與食農教育更深化教材與教具。特教支持也大幅提升，一年辦理31場研習、2,028人次參與，並首創英語資優教育方案。成人與終身學習方面，數位機會中心、社區大學與樂齡學習中心一共服務逾21.6萬人次，六都第一。

展望未來，教育局規劃持續強化校園基礎建設，包括校園污水系統升級、生生有平板推動、數位學習環境深化及安定教研中心設立。另投入5517萬元增建兩處中央廚房，並將進一步優化PBL課程、AI生態、機器人教育等項目。

▲2025年終成果發表會在蓮潭國中小登場，以沉浸式導覽呈現台南教育三力升級成果。（記者林東良翻攝，下同）

鄭新輝局長強調，升級教育並非追求華麗數字，而是確保每一個孩子都能被看見、被支持、健康成長。這場成果發表的任務導覽，就是教育局對家長、社區與學校的年度承諾。他表示，未來將持續串聯公私部門與學校力量，讓「台南教育再升級，一起變更好」成為每個家庭真切感受到的改變。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
仙塔律師「為何突改口認罪？」　律師曝3關鍵
快訊／新北刑大代理副隊長遭檢舉　檢調約談3人
快訊／中國、俄羅斯11架軍機　進入南韓「防空識別區」
新竹貴婦下載App　慘遭詐騙1500萬
李泰安出獄低調過活　律師曝他心境...是否提再審平反未定論
南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市教育局2025年終成果亮相！　建設力、教學力、守護力全面躍進

台南原民文化巡迴列車再出發！　走進18校帶孩子看見多元

5COOL音樂節攻略曝！　接駁路線、停車資訊、黃金台三線一日遊全打包

冬季健走！花蓮山海漫步12∕13登場　全程5公里3C家電帶回家

不再聞癌色變！　花蓮慈濟團隊精準防治與微創治療效果卓著

血液癌末重獲生機！台灣「CAR-T」重鎮慈院分享國際治療經驗

天黑路滑害後輪懸空卡邊坡！男受困產業道路　枋寮警助脫困

小腳步的大風景！花蓮再添2歲專班托育　「就近平價優質」原則

全台首條！台灣好行「縱谷花蓮線」　通過碳足跡認證

傳統製造業標竿！台鹽連八金稱霸TCSA　門市也拿下台南ESG認證

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

台南市教育局2025年終成果亮相！　建設力、教學力、守護力全面躍進

台南原民文化巡迴列車再出發！　走進18校帶孩子看見多元

5COOL音樂節攻略曝！　接駁路線、停車資訊、黃金台三線一日遊全打包

冬季健走！花蓮山海漫步12∕13登場　全程5公里3C家電帶回家

不再聞癌色變！　花蓮慈濟團隊精準防治與微創治療效果卓著

血液癌末重獲生機！台灣「CAR-T」重鎮慈院分享國際治療經驗

天黑路滑害後輪懸空卡邊坡！男受困產業道路　枋寮警助脫困

小腳步的大風景！花蓮再添2歲專班托育　「就近平價優質」原則

全台首條！台灣好行「縱谷花蓮線」　通過碳足跡認證

傳統製造業標竿！台鹽連八金稱霸TCSA　門市也拿下台南ESG認證

萬事達卡攜手聯邦銀　明年在台上線一鍵支付服務

麻古茶坊芋頭季「金絨芋泥」新上市　COMEBUY開賣沖繩黑糖系列

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

仙塔律師「為何突改口認罪？」　律師曝3關鍵：一點都不意外

吵架怒賣老公送的卡地亞　人妻「氣消超後悔」狂盧原價贖回

全台第一人！最強高中生Ray獲頒「2025最佳實境直播主」嗨翻

青森縣地震影響　《魔物獵人》發表會急取消　官方祈願平安無事

陳詩媛懷孕「雙腿還是超細」！正面看不出是孕婦 依偎王齊麟拍貼閃炸

派拉蒙砸3.5兆「搶親」華納兄弟　怒轟Netflix：根本好萊塢災難

死因不詳！俄駐北韓大使「突然死亡」享壽70歲　金正恩哀慟崩潰

【迷因梗懂的都懂】知道「野獸先輩」嗎？日本人一看馬上爆笑XD

地方熱門新聞

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

不只看診更是行動醫院台南市立醫院智慧巡迴車啟動偏鄉照護新革命

行車視野關鍵　隔熱紙透光率新規定請留意

少林寺正武道武術教練營開訓！蕭川義免費授課男女老少都能練

桃園文化資產　新增三項市定民俗

嘉義攜手任天堂　台灣燈會打造超級瑪利歐燈區

新北優良公寓大廈評選出爐　侯友宜：讓城市更宜居

大園區航科國小新校舍動土　採用綠建築設計

桃園女性新經濟創生行動年會　發表女力關鍵報告

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

男受困產業道路　警急救援脫困

全國首創桃園「行動電腦斷層（CT）醫療車」正式啟動

2025德妮嗨派對」西遊記登場！吸引近千組親子闖關

更多熱門

相關新聞

台南原民文化巡迴列車再出發！帶孩子看見多元

台南原民文化巡迴列車再出發！帶孩子看見多元

台南市教育局推動的「原住民族文化巡迴列車」邁入第11年，今年再度啟動校園巡行，延續地方多元文化教育的深根工程，9日在新南國小舉行開幕式，以阿美族海洋文化為靈感的舞作《槳影・海心》率先登場，象徵耆老與青年攜手復振竹筏航海技藝，將原住民族的文化記憶、生活智慧與世代傳承，以最直觀的方式帶進孩子的眼前。

台南皮條客出獄死性不改　媒介泰籍女下海被逮

台南皮條客出獄死性不改　媒介泰籍女下海被逮

台鹽連八金稱霸TCSA門市也拿下台南ESG認證

台鹽連八金稱霸TCSA門市也拿下台南ESG認證

台南狠父虐死2歲子　判刑18年定讞

台南狠父虐死2歲子　判刑18年定讞

受虐柯基判還給飼主　台南動保處回應了

受虐柯基判還給飼主　台南動保處回應了

關鍵字：

台南教育局建設力教學力守護力

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

即／火燒知名石頭火鍋　停業裝修火煙狂竄

台灣客「死守電視」　一票台人曝真相笑噴

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面