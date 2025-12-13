　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

門諾早療志工考取社工師　每月走萬里守護偏鄉

▲社工師周雅君陪伴偏鄉家庭走得更穩。（圖／門諾醫院提供，下同）

社工師周雅君陪伴偏鄉家庭走得更穩。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

門諾醫院行動早療團隊長年奔走花蓮全境，陪伴發展遲緩兒童與其家庭度過成長挑戰。社工周雅君在無數次家訪中，看見家庭背後的壓力、需求與脆弱，也在一次次的互動裡找到自己的使命——今年，她順利考取國家專技高考社工師資格，期盼以更專業的角色投入早期療育服務。
 
周雅君回憶，一次家訪中，一位年輕母親因擔心外界誤解，長期把孩子留在房內「安全地」成長。當雅君與媽媽面談並輕聲說道：「我知道妳很愛孩子，妳每次都坐在旁邊看著她上課，我相信妳很擔心她的未來。」母親的眼淚隨即落下。
 
「那一滴眼淚，是轉變的開始！」不只打開了母親的心門，也讓雅君深刻感受到：早療不只是提升孩子的能力，更需要陪伴家長釐清憂慮，找到方向及看見未來。

▲社工師周雅君陪伴偏鄉家庭走得更穩。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾行動早療團隊每週四天翻山越嶺 接住每一個需要的家庭。

 周雅君分享，在早療服務中，治療師負責提升孩子的發展能力，如何走路、說話，而社工則賦權家長，並與家長共同學習、合作及參與孩子的成長之路。「我們一起走進家庭，才發現孩子的進步，其實需要整個家庭一起被支持。」
 
多年來，她與職能治療師蔡慧仙、廖瑾華搭檔家訪，從孩子的療育需求到家長的情緒調適與支持，行動早療團隊逐步看見偏鄉家庭的真實處境。一次次的服務讓雅君深刻感受到，唯有提升更專業能力，才能真正回應家庭的複雜需求。

也因為實務場域的體悟，她萌生了「要再往前一步」的想法。於是，在工作之餘，她投入準備國家專技高考社工師考試，希望以更扎實的專業，為孩子和家庭提供更全面、更有力量的。
 
今年，她順利考取證照。她說：「這張證照，是給自己的禮物；而真正教會我專業的，是每一個家庭。」

▲社工師周雅君陪伴偏鄉家庭走得更穩。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾早療社工用更專業守護偏鄉家庭。
 
「我們常笑說自己有點『任性』，因為不願意放棄任何一個孩子。」周雅君分享，「在每一戶偏鄉家庭裡，我都看見困難，也看見愛的力量。」她相信，孩子的成長不只是訓練的累積，更是一個家庭重新學會互相支持的旅程。也因著這份信念，她選擇持續深耕偏鄉，與團隊一道，陪伴家庭走得更穩、更遠。
 
門諾醫院表示，早療服務從來不是單一專業就能獨力完成，尤其在偏鄉家庭中，孩子的發展往往與家庭壓力、文化背景與資源不足息息相關。如今有了社工的加入，不僅補足治療介入的斷點，也讓整體服務更加貼近家庭的真正需求。
 
門諾行動早療團隊每週四天翻山越嶺，巡迴秀林、光復、豐濱、萬榮、卓溪等鄉鎮，單月行車里程突破上萬公里。蜿蜒山路、沒有訊號的偏鄉道路早已成為日常；但對團隊而言，只要敲開一扇門，就代表另一個家庭正等待支援。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最強啦啦隊派對太狂！開賣1分鐘火速完售
快訊／中台禪寺爆性侵！　師兄硬上8次
「95加滿」誤加柴油！　加油站和員工慘了
長輩從醫院回家「8分鐘收8紅單」挨罰8700　鄉代抱不平
虞書欣新戲突遭除名！大動作切割

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

三高族群如何過冬？低溫易觸發心血管疾病　醫曝護心5大要點

門諾早療志工考取社工師　每月走萬里守護偏鄉

寒流未到先送暖　里港警友會暖贈電暖器「守護第一線」

屏東75歲婦持登山杖運動摔傷「慘跌路旁」　內埔警緊急送醫

瑞豐夜市「假鈔黨」2女買刈包珍奶騙真鈔　攤商逮人氣炸報警

最挺青年城市！新竹縣首屆公民提案競賽頒獎　詐騙防線、AI智慧旅遊創意驚艷全場

陳以信出書談AI治理　拋「古都變AI新城」藍圖：讓AI成市政日常

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣登場　300家品牌店櫃愛心價一折起

桃園舊城再生基地成果展　以文化行動推動舊城新能量

民宿業者行動宣傳車打造城市名片 　引爆320+1城市博覽會熱潮

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

三高族群如何過冬？低溫易觸發心血管疾病　醫曝護心5大要點

門諾早療志工考取社工師　每月走萬里守護偏鄉

寒流未到先送暖　里港警友會暖贈電暖器「守護第一線」

屏東75歲婦持登山杖運動摔傷「慘跌路旁」　內埔警緊急送醫

瑞豐夜市「假鈔黨」2女買刈包珍奶騙真鈔　攤商逮人氣炸報警

最挺青年城市！新竹縣首屆公民提案競賽頒獎　詐騙防線、AI智慧旅遊創意驚艷全場

陳以信出書談AI治理　拋「古都變AI新城」藍圖：讓AI成市政日常

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣登場　300家品牌店櫃愛心價一折起

桃園舊城再生基地成果展　以文化行動推動舊城新能量

民宿業者行動宣傳車打造城市名片 　引爆320+1城市博覽會熱潮

中研院長候選人「陳建仁獲最高票」　院士盼大仁哥降低政治色彩

呂文婉23歲愛女考上律師！　她放下煎熬爆哭：我家美女律師誕生了

三高族群如何過冬？低溫易觸發心血管疾病　醫曝護心5大要點

「1妻2夫」全家沒人知！她日夜輪班扮嬌妻　2家僅距19公里

吃薑母鴨「1舉動GG了」羽絨衣燒出大洞！釣一票苦主：精品包也遭殃

道奇列車再+1！補強外野深度 防守組西亞尼到位

何妤玟身為長女「從小總被責備」 惡性循環幾十年：只是不斷討好

5款丹寧神褲一次看！EDWIN、UNIQLO完美修飾腿型　通勤、約會都百搭

無號誌路口疑雙方未停讓　屏東萬丹75歲女騎士遭小貨車撞亡…警15日起大執法

年底最強啦啦隊派對太狂！ 睦那京、崔洪邏開賣1 分鐘火速完售

地方熱門新聞

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署聚焦打詐、反毒、國民法官應變

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

「假鈔黨」2女買刈包珍奶騙真鈔被逮

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣　登場

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

烏龍害慘台灣鯛！高雄漁會砸百萬救市

嘉義320+1城市博覽會行動車熱鬧登場！

陳以信出書談AI治理拋「古都變AI新城」藍圖：讓AI成市政日常

桃園舊城再生基地成果展　推動舊城新能量

桃園高風險場所納管制度奏效　友源公司成典範

新竹首屆公民提案競賽頒獎

台南全面配發消防水源測試器材助攻未登記工廠合法化效率再加速

更多熱門

相關新聞

立委游顥要求NCC改善南投偏鄉數位落差

立委游顥要求NCC改善南投偏鄉數位落差

南投縣主要依靠集集大山電視轉播站進行訊號發射，對偏鄉資訊取得具有關鍵作用，但該縣僅有一家有線電視業者，在有線電視普及與數位落差改善方面仍明顯不足，立委游顥認為，中央更應負起協助責任，確保預算真正用在需要的地方。

新北農業志工耀眼之星　陳岫韵獲全國銅牌獎肯定

新北農業志工耀眼之星　陳岫韵獲全國銅牌獎肯定

不只看診更是行動醫院台南市立醫院智慧巡迴車啟動偏鄉照護新革命

不只看診更是行動醫院台南市立醫院智慧巡迴車啟動偏鄉照護新革命

連九年獲教育部肯定嘉藥分享創新反毒心法嘉市志工直呼收穫滿滿

連九年獲教育部肯定嘉藥分享創新反毒心法嘉市志工直呼收穫滿滿

做工行善12周年大台南總工會攜手志工修繕315戶弱勢家園

做工行善12周年大台南總工會攜手志工修繕315戶弱勢家園

關鍵字：

一滴眼淚觸動門諾早療志工考取高考社工師萬里偏鄉

讀者迴響

熱門新聞

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

最忘恩負義的三大星座！

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

《食尚》風田老婆「神似長澤雅美」腿超美

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面