門諾早療志工考取社工師　每月走萬里守護偏鄉

▲社工師周雅君陪伴偏鄉家庭走得更穩。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

門諾醫院行動早療團隊長年奔走花蓮全境，陪伴發展遲緩兒童與其家庭度過成長挑戰。社工周雅君在無數次家訪中，看見家庭背後的壓力、需求與脆弱，也在一次次的互動裡找到自己的使命——今年，她順利考取國家專技高考社工師資格，期盼以更專業的角色投入早期療育服務。



周雅君回憶，一次家訪中，一位年輕母親因擔心外界誤解，長期把孩子留在房內「安全地」成長。當雅君與媽媽面談並輕聲說道：「我知道妳很愛孩子，妳每次都坐在旁邊看著她上課，我相信妳很擔心她的未來。」母親的眼淚隨即落下。



「那一滴眼淚，是轉變的開始！」不只打開了母親的心門，也讓雅君深刻感受到：早療不只是提升孩子的能力，更需要陪伴家長釐清憂慮，找到方向及看見未來。

▲門諾行動早療團隊每週四天翻山越嶺 接住每一個需要的家庭。



周雅君分享，在早療服務中，治療師負責提升孩子的發展能力，如何走路、說話，而社工則賦權家長，並與家長共同學習、合作及參與孩子的成長之路。「我們一起走進家庭，才發現孩子的進步，其實需要整個家庭一起被支持。」



多年來，她與職能治療師蔡慧仙、廖瑾華搭檔家訪，從孩子的療育需求到家長的情緒調適與支持，行動早療團隊逐步看見偏鄉家庭的真實處境。一次次的服務讓雅君深刻感受到，唯有提升更專業能力，才能真正回應家庭的複雜需求。

也因為實務場域的體悟，她萌生了「要再往前一步」的想法。於是，在工作之餘，她投入準備國家專技高考社工師考試，希望以更扎實的專業，為孩子和家庭提供更全面、更有力量的。



今年，她順利考取證照。她說：「這張證照，是給自己的禮物；而真正教會我專業的，是每一個家庭。」

▲門諾早療社工用更專業守護偏鄉家庭。



「我們常笑說自己有點『任性』，因為不願意放棄任何一個孩子。」周雅君分享，「在每一戶偏鄉家庭裡，我都看見困難，也看見愛的力量。」她相信，孩子的成長不只是訓練的累積，更是一個家庭重新學會互相支持的旅程。也因著這份信念，她選擇持續深耕偏鄉，與團隊一道，陪伴家庭走得更穩、更遠。



門諾醫院表示，早療服務從來不是單一專業就能獨力完成，尤其在偏鄉家庭中，孩子的發展往往與家庭壓力、文化背景與資源不足息息相關。如今有了社工的加入，不僅補足治療介入的斷點，也讓整體服務更加貼近家庭的真正需求。



門諾行動早療團隊每週四天翻山越嶺，巡迴秀林、光復、豐濱、萬榮、卓溪等鄉鎮，單月行車里程突破上萬公里。蜿蜒山路、沒有訊號的偏鄉道路早已成為日常；但對團隊而言，只要敲開一扇門，就代表另一個家庭正等待支援。