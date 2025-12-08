連九年獲教育部肯定　嘉藥分享創新反毒心法嘉市志工直呼收穫滿滿

▲嘉義市反毒志工諮詢服務團至嘉南藥理大學交流反毒教育經驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學深耕反毒教育多年，今年再度獲得教育部肯定，連續九年、累計十五度榮獲「大專院校防制學生藥物濫用績優學校」，實力堅強、成效具體，已成為全國觀摩標竿。

看準嘉藥在反毒領域的豐富經驗，嘉義市聯絡處反毒志工諮詢服務團近日特別南下取經，透過講座、座談與實務操作深化交流，盼以跨縣市合作共築更牢固的社會防毒網。

此次交流由嘉藥軍訓室主任李柏宏上校主講，他以生動案例拆解新興毒品的「偽裝術」，從包裝、氣味到混搭技巧逐一解析，強調毒品一旦施用，對身心造成的傷害多半不可逆，更點出校園常見的滲透方式，提醒第一線志工與教育端須時刻警覺。他也分享校園實務中最常遇到的誘惑情境，並提出具體預防策略。

為了讓志工更貼近宣導現場，活動特別設計互動問答與情境模擬，讓大家親身體驗嘉藥平時如何運用桌遊、情境劇與多媒體教材吸引學生目光，把艱深的反毒知識轉化為學生願意接收的內容。許多志工表示，這些操作經驗「完全是第一線最需要的」。

李柏宏主任指出，嘉市反毒志工長期投入基層教育，角色重要且影響深遠；嘉藥作為長期績優學校，也樂於分享多年累積的成果與教材。他強調，反毒教育必須「向下扎根、向外延伸」，跨縣市協作更能讓正確的拒毒態度與辨識能力在社會中擴散，形成更緊密的安全網。