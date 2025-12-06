　
地方 地方焦點

做工行善12周年　大台南總工會攜手志工修繕315戶弱勢家園

▲大台南總工會舉行做工行善團12周年感恩餐會，工會與志工齊聚一堂回顧修繕成果。（記者林東良翻攝，下同）

▲大台南總工會舉行做工行善團12周年感恩餐會，工會與志工齊聚一堂回顧修繕成果，市長夫人劉育菁老師特出席餐會。（記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

大台南總工會6日在善化新萬香餐廳舉辦「做工行善團12周年修繕檢討暨交流分享感恩餐會」，邀集多個修繕工會與長期投入的志工齊聚，回顧一年來在地震與颱風災後協助弱勢家庭修繕的成果。餐會中也頒發感謝狀，向在修繕行動中「有錢出錢、有力出力」的工會與志工致意。

▲大台南總工會舉行做工行善團12周年感恩餐會，工會與志工齊聚一堂回顧修繕成果。

勞工局自2013年底全國首創由大台南總工會等工會共同推動弱勢及職災勞工房屋修繕計畫，2020年再加入弱勢義剪服務，正式定名「做工行善團」。團隊集結木工、泥水、水電、油漆、電子機械加工、鋁製品、餐飲、婚禮造型、美容美髮等多元工會力量，12年來已替弱勢家庭完成 315戶修繕，是市府推動「希望家園」政策的重要支柱。

▲大台南總工會舉行做工行善團12周年感恩餐會，工會與志工齊聚一堂回顧修繕成果。

大台南總工會理事長鄭山林表示，「做工行善」不只是一句口號，而是12年來無數工會與志工接力完成的實際行動。他說，今年台南遭逢 1月21日強震 與 7月丹娜絲颱風，災情沉重，「做工行善團」更展現「平時修繕、災時救災」精神。強震後短短 1月21日至26日間，就出動 120人次水電志工，協助受災戶修復 348處管路，也幫助弱勢戶進行緊急修繕。同時募集二手家具，將床架、衣櫥、桌椅等百餘件物資送往臨時安置所，陪著災民重獲安身之所。

▲大台南總工會舉行做工行善團12周年感恩餐會，工會與志工齊聚一堂回顧修繕成果。

面對丹娜絲颱風的破壞，做工行善團同樣全力配合勞工局持續投入修繕。截至11月30日止，已完成 38戶風災修繕，目前仍有4戶持續施工，盼能讓災民早日重返安全的生活環境。

▲大台南總工會舉行做工行善團12周年感恩餐會，工會與志工齊聚一堂回顧修繕成果。

市長夫人劉育菁老師今出席餐會，她表示，志工揮汗修繕的身影與案主期待的眼神，總讓她深受感動。她並說，修繕志工「不分假日、不畏辛勞」，用實際行動讓「希望家園」從政策成為看得見的溫暖，也呼籲更多市民加入行列，陪弱勢家庭走過艱難的日子。

▲大台南總工會舉行做工行善團12周年感恩餐會，工會與志工齊聚一堂回顧修繕成果。

做工行善團副團長王美霞老師表示，志工們靠著質樸技術與一顆願意付出的心，默默修補破損家屋，讓弱勢家庭能安心生活。這些看似日常的行動，累積起來卻是城市最堅實的力量。她也分享，自己所撰寫的紀錄專書《臺南做工行善團—做工人ㄟ愛》，正是以「愛」為核心，呈現志工與案主間的互動、情感與真誠的人性溫度。

▲大台南總工會舉行做工行善團12周年感恩餐會，工會與志工齊聚一堂回顧修繕成果。

勞工局長王鑫基表示，感謝大台南總工會長期協助勞工局推動「做工行善團」弱勢修繕及義剪服務，扮演「桶箍」的角色，今年多次災害中，集結工會志工展現專業、毅力與韌性，不僅修繕家屋，更陪伴弱勢家庭走過困境，是臺南最動人的城市風景。未來勞工局將持續強化做工行善團機制，整合公私力量，提供更即時、有效的修繕服務，讓「希望家園」在臺南每個角落都能被看見。

