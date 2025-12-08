　
地方 地方焦點

不只看診更是行動醫院　台南市立醫院智慧巡迴車啟動偏鄉照護新革命

▲台南市立醫院宣布通過「健康台灣深耕計畫」核定，啟動全方位智慧醫療升級，打造「智慧醫療 ALL IN ONE 巡迴車」，偏鄉也能享有如院區般的5星級醫療服務。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市立醫院宣布通過「健康台灣深耕計畫」核定，啟動全方位智慧醫療升級，打造「智慧醫療 ALL IN ONE 巡迴車」，偏鄉也能享有如院區般的5星級醫療服務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立醫院通過衛福部「健康台灣深耕計畫」核定，8日宣布正式啟動全方位智慧醫療升級工程，從數位治理、臨床AI應用、跨院資料交換，到遠距醫療模式、偏鄉醫養整合與社區健康促進全面升級，讓醫療服務更即時、更精準，也更貼近偏鄉與長照族群的實際需求。

台南市立醫院指出，院內新成立的「數位發展部」，將專責AI導入、智慧醫療策略規劃、資料治理與跨系統整合，以現有 HIMSS EMRAM 6 智慧醫院為基礎，朝 EMRAM 7 認證目標邁進。

配合「智慧醫療2.0」、遠距醫療政策與 FHIR 標準，醫院正推動：整合式智慧醫療系統建構；臨床流程與決策支援工具強化；AI語音紀錄與智慧白板導入；跨領域合作與智慧醫療人才培育；偏鄉照護數位化與區域整合平台；期望提升醫護職場韌性、降低醫療工作量，同時擴大服務觸及面，打造永續醫療體系。

台南市立醫院院長蔡良敏表示，深耕計畫補助不僅肯定院方智慧醫療成果，更是推動區域照護升級的重要契機。醫院將打造一輛「智慧醫療 ALL IN ONE 巡迴車」，讓醫療直接開到社區、長照據點與偏鄉。巡迴車設備一次到位，包含：
超音波、EKG、X光、生理量測設備、五官鏡、HIS 系統、5G連線與太陽能電力、冷氣系統、足跡系統（紀錄疾病分布、服務歷程），巡迴車可提供門診診療、慢病管理、健康篩檢、長照銜接等「行動式5星級醫療服務」，真正消弭地理落差，讓偏鄉也能享有院區等級的診療品質。

▲台南市立醫院宣布通過「健康台灣深耕計畫」核定，啟動全方位智慧醫療升級，打造「智慧醫療 ALL IN ONE 巡迴車」，偏鄉也能享有如院區般的5星級醫療服務。（記者林東良翻攝，下同）

台南市立醫院同時建置跨團隊智慧健康服務平台，串聯合作診所、長照機構、居家整合照護、社區健康營造據點、並導入 AI 健康風險預測模型、遠距照護模式、智慧白板與 AI 語音紀錄等技術，協助醫護人力專注病人照護。透過家戶觸及、在宅照護指引、慢病管理與社交處方推動，可完整串接預防、照護與後續追蹤，形成穩定且支持性的健康照護網絡。

左鎮區衛生所所長游琇茹說，左鎮地區老年人口比例高，交通不便一直是長輩就醫最大的障礙，市立醫院願意駐點服務甚至派巡迴車，「對偏鄉居民來說是非常大的幫助。」；大內區衛生所所長許玉瓊也指出，許多偏鄉老人獨居，過去就醫不易，「感謝市立醫院願意投入智慧醫療設備，帶給偏鄉更好的醫療品質。」

蔡良敏院長強調，未來將持續整合智慧科技、社區醫療與跨域合作，打造可延展、可複製、可永續的智慧健康網絡，讓醫療服務不必等患者來，而是主動走進社區、深入家庭，使每位市民都能在熟悉的生活環境中獲得安全、即時且完整的照護。

