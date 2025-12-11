　
地方 地方焦點

南投僅一家有線電視...立委要求改善數位落差　NCC承諾額外挹注經費

▲游顥強調南投數位落差待解，NCC承諾未來將針對偏鄉額外挹注。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

▲游顥強調南投數位落差待解，NCC承諾未來將針對偏鄉額外挹注。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣主要依靠集集大山電視轉播站進行訊號發射，對偏鄉資訊取得具有關鍵作用，但該縣僅有一家有線電視業者，在有線電視普及與數位落差改善方面仍明顯不足，立委游顥認為，中央更應負起協助責任，確保預算真正用在需要的地方。

游顥於8日在立法院交通委員會質詢時指出，偏鄉的通訊與數位落差本來就更嚴重，南投縣政府雖努力照顧弱勢，但中央依《有線廣播電視法》第45條所編列的30％基金更應該花在刀口上、更精準投入地方，尤其是偏鄉縣市，並要求NCC說明今年度在南投偏鄉的具體投入與成效。

NCC代理主委陳崇樹回應，今年已補助南投業者200多萬元用於4K機上盒鋪設，並強調未來新制度將針對偏鄉額外挹注經費，依全台偏鄉比例分配資源，南投預期將獲得更多支持；陳崇樹補充，南投有線電視業者近年製作多部地方文化節目，相關清單將提供給委員辦公室備查。

▲游顥強調南投數位落差待解，NCC承諾未來將針對偏鄉額外挹注。（圖／立委游顥辦公室提供）

游顥也關注「小橘書」《國家韌性手冊》提及的安全風險，他指出總統賴清德於手冊第一頁即提到：2027年可能面臨衝突風險，政府應確保在緊急狀態下，民眾仍能透過有線電視及其他傳播管道取得必要資訊，詢問NCC是否已針對戰備與災害情境進行演練及參與跨部會會議。

陳崇樹表示，過去SARS與COVID-19期間，NCC以跑馬燈與頻道徵用方式發布重要訊息，且每年都有相關演練，但坦言有線電視技術上韌性較弱，機房若遭破壞便可能中斷，因此政府更重視無線與衛星做為緊急備援；陳崇樹補充，NCC皆有派員出席跨部會會議，並回報相關討論。

12/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

