勞動部多項就業促進措施　協助身心障礙者穩定就業

▲勞動部朴子就業中心就服員林英治(左)攜手暖心雇主敏道家園涂院長(右)，協助協助亭亭重返職場、點燃人生希望 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

依據勞動部「身心障礙者勞動狀況調查」顯示，身心障礙者於求職過程中，時常面臨工作時間、工作量以及交通等多重挑戰，為提高企業聘僱特定對象民眾意願，勞動部除積極推動各項就業促進措施，也鼓勵雇主們提供更多工作機會、營造友善職場；其中坐落於朴子的敏道家園，因有感身心障礙者求職不易，除暖心提供就業機會，還安排職場導師從旁協助，至今園區已有5名身心障礙員工，協助其穩定就業、點燃人生希望。

▲勞動部「職場學習及再適應計畫」補助雇主進用特定失業者的職場學習及再適應津貼及行管輔導費，補助最長3個月 。（圖／朴子就業中心提供）

敏道家園主要服務重度以上心智障礙及多重障礙者住宿及生活照顧，本就秉持以愛與陪伴的信念照護園區身心障礙的服務對象，所以當勞動部雲嘉南分署朴子就業中心推介身心障礙待業者時，便立即提供工作機會；園區負責人涂院長表示，起初進用身心障礙者是因為面臨缺工問題，所以抱持著試看看的心態聘僱，實際進用後發現，雖然學習上較緩慢、工作觀念耿直較難變通，但其認真的態度及對工作責任心，絕對不比一般勞工差。

涂院長說，身心障礙者求職道路上較一般求職者辛苦，譬如目前園內負責清潔的身心障礙員工亭亭，先天為輕度智能障礙及糖尿病，加上家人驟逝、遇上詐騙及負債等家庭劇變，長期壓力下併發憂鬱症等問題，和患有中度精神障礙的哥哥僅依賴身障津貼租屋度日，後續經由嘉義縣社會局轉介至朴子就業中心協助求職，透過中心推介從去年10月至敏道園區擔任廚房助理，主管經評估亭亭的工作職務適性後轉調整為清潔人員，迄今已穩定就業超過1年。

▲雇主只要僱用公立就業服務機構所推介，失業滿30日以上特定身分勞工，則可申請每人每月9千至1萬5千元的僱用獎助津貼、最長發給12個月 。（圖／朴子就業中心提供）

服務亭亭的朴子就業中心就服員林英治說，亭亭過去曾因打蠟工作而跌倒受傷，以致無法長時間負重及走動，另其戶頭也因網路詐騙而被列為警示帳戶，加上過往工作經驗多以清潔為主，身體限制與經驗缺乏等多項問題，都讓其求職之路更加艱辛，多次推介均無法順利就業，所幸在與敏道家園溝通後考量其罪責不在她，並結合運用就業促進措施，順利協助亭亭重返職場、改善家中經濟問題，讓生活慢慢步上正軌。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，勞動部為鼓勵雇主聘僱特定對象提出多項就業促進措施，包含「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」等資源，前者是補助雇主3個月的職場學習及再適應津貼及行管輔導費，減輕企業的用人負擔；後者則是雇主只要僱用公立就業服務機構所推介，失業滿30日以上特定身分勞工，將補助雇主每人每月9千至1萬5千元的獎助費用、最長發給12個月，計畫詳情都可向雲嘉南各就業中心洽詢。