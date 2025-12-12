　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

勞動部多項就業促進措施　協助身心障礙者穩定就業

▲▼ 勞動部攜手暖心雇主 助身心障礙員工點燃人生希望 。（圖／朴子就業中心提供）

▲勞動部朴子就業中心就服員林英治(左)攜手暖心雇主敏道家園涂院長(右)，協助協助亭亭重返職場、點燃人生希望 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

依據勞動部「身心障礙者勞動狀況調查」顯示，身心障礙者於求職過程中，時常面臨工作時間、工作量以及交通等多重挑戰，為提高企業聘僱特定對象民眾意願，勞動部除積極推動各項就業促進措施，也鼓勵雇主們提供更多工作機會、營造友善職場；其中坐落於朴子的敏道家園，因有感身心障礙者求職不易，除暖心提供就業機會，還安排職場導師從旁協助，至今園區已有5名身心障礙員工，協助其穩定就業、點燃人生希望。

▲▼ 勞動部攜手暖心雇主 助身心障礙員工點燃人生希望 。（圖／朴子就業中心提供）

▲勞動部「職場學習及再適應計畫」補助雇主進用特定失業者的職場學習及再適應津貼及行管輔導費，補助最長3個月 。（圖／朴子就業中心提供）

敏道家園主要服務重度以上心智障礙及多重障礙者住宿及生活照顧，本就秉持以愛與陪伴的信念照護園區身心障礙的服務對象，所以當勞動部雲嘉南分署朴子就業中心推介身心障礙待業者時，便立即提供工作機會；園區負責人涂院長表示，起初進用身心障礙者是因為面臨缺工問題，所以抱持著試看看的心態聘僱，實際進用後發現，雖然學習上較緩慢、工作觀念耿直較難變通，但其認真的態度及對工作責任心，絕對不比一般勞工差。

涂院長說，身心障礙者求職道路上較一般求職者辛苦，譬如目前園內負責清潔的身心障礙員工亭亭，先天為輕度智能障礙及糖尿病，加上家人驟逝、遇上詐騙及負債等家庭劇變，長期壓力下併發憂鬱症等問題，和患有中度精神障礙的哥哥僅依賴身障津貼租屋度日，後續經由嘉義縣社會局轉介至朴子就業中心協助求職，透過中心推介從去年10月至敏道園區擔任廚房助理，主管經評估亭亭的工作職務適性後轉調整為清潔人員，迄今已穩定就業超過1年。

▲▼ 勞動部攜手暖心雇主 助身心障礙員工點燃人生希望 。（圖／朴子就業中心提供）

▲雇主只要僱用公立就業服務機構所推介，失業滿30日以上特定身分勞工，則可申請每人每月9千至1萬5千元的僱用獎助津貼、最長發給12個月 。（圖／朴子就業中心提供）

服務亭亭的朴子就業中心就服員林英治說，亭亭過去曾因打蠟工作而跌倒受傷，以致無法長時間負重及走動，另其戶頭也因網路詐騙而被列為警示帳戶，加上過往工作經驗多以清潔為主，身體限制與經驗缺乏等多項問題，都讓其求職之路更加艱辛，多次推介均無法順利就業，所幸在與敏道家園溝通後考量其罪責不在她，並結合運用就業促進措施，順利協助亭亭重返職場、改善家中經濟問題，讓生活慢慢步上正軌。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，勞動部為鼓勵雇主聘僱特定對象提出多項就業促進措施，包含「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」等資源，前者是補助雇主3個月的職場學習及再適應津貼及行管輔導費，減輕企業的用人負擔；後者則是雇主只要僱用公立就業服務機構所推介，失業滿30日以上特定身分勞工，將補助雇主每人每月9千至1萬5千元的獎助費用、最長發給12個月，計畫詳情都可向雲嘉南各就業中心洽詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲
26歲男主人遭蟒蛇狂纏到「休克斷片」　清醒道歉了
快訊／日本驚傳私人飛機「衝出跑道」！
iOS 26.2即將釋出！　多項重點更新一次看
媽媽被騙130萬！女兒肉身趴車畫面曝　7親友當街圍捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

書香耶誕！課本作者暖心贈書新北　用童話陪孩子遇見閱讀

勞動部多項就業促進措施　協助身心障礙者穩定就業

台南境外生關懷到企業　職安宣導更貼心

嘉義市警局傳喜訊 　黃信勳、鄭羽彤獲全國績優刑警

消防之友會致贈獎勵慰問金　感謝南市一大隊火警半月奮戰守護城市

台南全面配發消防水源測試器材　助攻未登記工廠合法化效率再加速

桃園守望相助隊冬季制服亮相　張善政肯定青年創意

台南市消防局辦丙、丁種職安主管訓練　90名外勤幹部強化安全意識

台南首創「智慧防詐＋精準稅務」！　ATM臉部偵測AI稅籍清查守護市民荷包

台南推《台南奇人帶路》　職人故事帶旅人走進城市靈魂

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

閒置校舍變身悠活藝文基地 山海藝術城跨步永續發展新篇章

書香耶誕！課本作者暖心贈書新北　用童話陪孩子遇見閱讀

勞動部多項就業促進措施　協助身心障礙者穩定就業

台南境外生關懷到企業　職安宣導更貼心

嘉義市警局傳喜訊 　黃信勳、鄭羽彤獲全國績優刑警

消防之友會致贈獎勵慰問金　感謝南市一大隊火警半月奮戰守護城市

台南全面配發消防水源測試器材　助攻未登記工廠合法化效率再加速

桃園守望相助隊冬季制服亮相　張善政肯定青年創意

台南市消防局辦丙、丁種職安主管訓練　90名外勤幹部強化安全意識

台南首創「智慧防詐＋精準稅務」！　ATM臉部偵測AI稅籍清查守護市民荷包

台南推《台南奇人帶路》　職人故事帶旅人走進城市靈魂

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

書香耶誕！課本作者暖心贈書新北　用童話陪孩子遇見閱讀

馬防部爆「租帳戶」當詐團人頭戶！指揮官劉慎謨遭火速拔官

獨家專訪／賴佩霞洋女婿9次心臟手術　「35歲仍病逝」內幕曝光

遛蛇意外還原！26歲男主人遭蟒狂纏到「休克斷片」　清醒受訪道歉

取代G7？川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

捲入黃國昌狗仔案被約談！謝幸恩吐心聲：值得傷害這麼多人嗎

勞動部多項就業促進措施　協助身心障礙者穩定就業

快訊／北海道新千歲機場私人飛機「衝出跑道」！　消防緊急趕抵

台南境外生關懷到企業　職安宣導更貼心

【黑絲窄裙男】毒駕載男網友！眼尖警抓包搜出喪屍煙彈

地方熱門新聞

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

烏龍害慘台灣鯛！高雄漁會砸百萬救市

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

南投縣府11交通觀光建設案爭取中央經費

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

2025 Romadiw音樂節　12/13大全聯中壢店廣場登場

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身

張善政頒發匾額給奪日本金賞獎　青農陳士賢

借對車、還對站就有獎　北北桃推YouBike2.0友愛接力

港男兩度來台當車手　提領60萬元出境前被捕

全球品牌大使飛來了！逢甲「激旨燒鳥」創生啤銷售奇蹟

基隆警「閃耀基榮」專案　夜間路檢查獲54件刑案

更多熱門

相關新聞

冷氣忘關4天被罰1萬2500！勞動部回應了

冷氣忘關4天被罰1萬2500！勞動部回應了

一名任職於美語補習班的櫃檯人員日前在網路論壇Dcard發文，指稱公司內部規定離開教室時必須自行關閉冷氣及電風扇，否則將依照補習班對面國小教室的租借費率「自行吸收」費用。近日打掃阿姨發現某間教室的冷氣從5日晚間一路開到8日上午，連續運轉近4天，補習班竟要求負責老師及另一名櫃檯人員共同負擔1萬2500元，讓原PO震驚直呼「這樣合法嗎？」

週休三日若過關　上班族怕1狀況：不是減薪

週休三日若過關　上班族怕1狀況：不是減薪

周休三日連署成案　勞動部展延2個月再回覆

周休三日連署成案　勞動部展延2個月再回覆

全國唯一獲獎科大！嘉藥獲勞動部小型企業計畫「12年合作夥伴」肯定

全國唯一獲獎科大！嘉藥獲勞動部小型企業計畫「12年合作夥伴」肯定

外送員酬勞保底「每筆45元」　勞動部：跟隨最低工資調整

外送員酬勞保底「每筆45元」　勞動部：跟隨最低工資調整

關鍵字：

朴子就業中心身心障礙就業促進勞動部敏道家園職場支持

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

應召女進門秒脫光　下場全被逮

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面