全國唯一獲獎科大！　嘉藥獲勞動部小型企業計畫「12年合作夥伴」肯定

▲嘉南藥理大學獲頒勞動部「小型企業人力提升計畫」12年合作夥伴殊榮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學長期投入產學合作，連續12年響應勞動部勞動力發展署「小型企業人力提升計畫」，日前更獲勞動部頒發「12年合作夥伴」殊榮，是全國唯一獲獎的科技大學，顯示校方在在地人才培育與協助小型企業強化能力上成果亮眼。

「小型企業人力提升計畫」由財團法人中國生產力中心台南服務處承接、嘉南藥理大學申請執行，主要協助 50 人以下的小型企業進行人才培訓與能力提升。依據統計，嘉藥至今已成功輔導近 300 家企業、累計開設逾千班專業培育課程，內容涵蓋社群行銷、運動營養、活動設計、中階主管訓練等，協助企業投資人力資本並提升作業效率。

受惠企業包含多家在地知名單位，如林黑潮診所、泓德綜合長照機構、天壇老人養護中心、聖禾飯店、古福企業、覓秘複合式咖啡及信宏科技製藥等，成效受到業界高度肯定。

負責執行計畫的餐旅管理系助理教授吳正雄指出，計畫精神在於「精準媒合」。他會依企業實際需求，協助媒合校內擁有專業能力的系所師資，讓課程真正回應企業痛點，協助提升員工技能、改善流程，並創造營運新的成長機會。

研發長陳師瑩表示，本次獲獎不僅是對嘉藥在技職教育與終身進修的高度肯定，也代表校方多年來深耕在地、與政府與企業共創人才培育成果的具體展現。未來嘉藥將持續擴大與公部門及企業合作，強化勞動力素質，並為地方產業轉型貢獻更多力量。