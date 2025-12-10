補習班員工下班忘關冷氣　遭索賠「1.25萬」！勞動部：違規可檢舉

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者閔文昱／綜合報導

一名任職於美語補習班的櫃檯人員日前在網路論壇Dcard發文，指稱公司內部規定離開教室時必須自行關閉冷氣及電風扇，否則將依照補習班對面國小教室的租借費率「自行吸收」費用。近日打掃阿姨發現某間教室的冷氣從5日晚間一路開到8日上午，連續運轉近4天，補習班竟要求負責老師及另一名櫃檯人員共同負擔1萬2500元，讓原PO震驚直呼「這樣合法嗎？」

網友看過貼文後也紛紛批評公司規定離譜，認為冷氣連開 3、4 天，電費頂多數百元，根本達不到上萬元，更有留言質疑，「12500 元是連冷氣機一起買回家嗎？」並指出即便雇主認為勞工造成損失，也需要提出具體電費證據，不應任意自訂「罰款金額」，甚至有人直批補習班是在趁機「斂財」。

對此，勞動部今日（10 日）明確回應，公司不得以罰款或扣薪方式懲處勞工。依《工作規則審核要點》規定，懲戒內容不得包含扣薪或任何賠償性罰款；《勞基法》第 22 及第 26 條也規定工資必須全額給付，不得預扣工資作為違約金或賠償費用。若勞工確因疏失造成損害，雇主應另循司法途徑請求賠償，而非自行從薪資扣除。

勞動部強調，若勞工發現雇主訂定違法懲處制度，可蒐集事業單位名稱、地址與具體事證，向所在地勞工行政主管機關檢舉，以保障自身權益。