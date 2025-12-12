南韓GDP增速「連3年低於2％」　韓媒憂：失落30年要來了

▲南韓央行最新發布的經濟展望報告顯示，2027年GDP成長率預估僅1.9%。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

南韓央行最新發布的經濟展望報告顯示，2027年國內生產毛額（GDP）成長率預估僅1.9%，這是繼2025年1%、2026年1.8%之後，連續三年低於2%，創下自1960年代以來首見的長期低成長紀錄。韓媒憂心，這或許是韓國「失落30年」的開端。

史上首見連三年低成長 韓經濟「彈簧不再反彈」

根據《朝鮮日報》評論指出，南韓從1962年啟動五年經濟發展計畫以來，經濟成長率跌破2%的情況僅出現五次，分別為1980年第二次石油危機（-1.5%）、1998年亞洲金融危機（-4.9%）、2009年全球金融危機（0.8%）、2020年新冠疫情（-0.7%）、以及2023年半導體低迷與高利率並行（1.6%）。

這些衝擊雖一度重挫經濟，但往往只維持一年便強力反彈，展現如「被壓縮的彈簧」般恢復力。然而，這次卻異常疲軟，從2025至2027年連三年停在1%多，代表南韓經濟已失去彈性，陷入長期疲態。

「既視感太強」：日本90年代初的劇本正在重演

專家指出，韓國此刻的情況與1990年代初的日本極為相似。

日本在1991年仍有3.5%成長，但隔年驟降至0.9%。起初社會並不憂慮，認為只是「過熱後的軟著陸」，但從1993年到1994年連三年低於2%，正式步入「失落30年」。隨後，日本企業凍結招聘，就業市場進入冰河期，誕生了「失落的一代」（Lost Generation）。

此後，日本多次陷入長期停滯：2001至2003年連三年低成長、2005至2009年連五年、2014至2020年更長達七年。如今，日本從全球第2大經濟體跌至第4，預估不久將被印度超越；人均所得也從5萬美元跌至3萬美元，甚至被南韓超車。

人口老化、資產脆弱 韓國更難抵禦衝擊

文章指出，真正令人擔憂的並非單一年份的低成長，而是韓國經濟體質遠比當年日本更脆弱。

當年日本泡沫崩盤時，65歲以上人口僅占12%；而南韓去年底已超過20%。日本當時是全球最大債權國，能靠海外資產利息與股息支撐出口疲軟；但韓國成為淨債權國的時間不到十年，儲備遠不及當年日本。

評論形容，「當年的日本像有存款的年輕人，今天的韓國則像準備不足的老人。」倘若在沒有足夠保障機制的情況下重演日本的錯誤，後果將不堪設想。

專家警告：沒有降落傘的墜落

評論指出，連三年低於2%的成長率，不僅代表經濟已失去彈性，更意味著韓國可能正墜入一場「沒有降落傘的自由落體」。若政策應對不及時、結構改革延宕，「日本化」的噩夢恐在韓國重演。