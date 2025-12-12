　
    • 　
>
國際

日餐廳「熊肉」詢問度狂飆！　店家：油脂細緻吃不膩

記者張方瑀／綜合報導

日本各地近來屢傳野生熊出沒、攻擊人類，讓各地防熊措施拉到最高警戒。不過，在擾動民心之際，另一股「熊肉風潮」悄悄升起。長野縣飯田市一間創業68年的地方精肉店透露，近期熊肉詢問度明顯增加，不少民眾因新聞而對「山的恩惠」產生好奇，特地上門購買。

根據《長野放送》報導，位於南信濃的老字號「肉之鈴木屋」店頭，除了山豬、鹿肉，最吸睛的就是以年輕熊隻為主的熊肉品項。從適合初學者的調味肉，到煮越久越能釋出鮮味的高質感油脂切片，全都陳列在冰櫃裡，吸引不少顧客駐足。

不膩口的上等山產　店主：最好的待客料理

店主鈴木理受訪時強調，熊肉在當地文化中本就屬於珍貴食材，不只肉質鮮甜、油脂細緻，也不會有「膩」的口感，是最高等級的待客料理，「肉質好、脂肪好，味道鮮美又不會膩。我們處理的都是山裡獵到的熊，不是跑到市區的個體，完全是不同等級的東西。」

南信濃今年因熊頻繁靠近民宅，多場活動被迫取消，熊害問題也再度浮上檯面。長年接觸山林的鈴木直言，熊隻「過度繁殖」是關鍵因素，山林食物與空間不足，逼得熊往市區移動，「牠們對人類警戒心降低，是不好的學習行為。」

詢問度上升　希望消費者理解山林管理重要性

伴隨熊害新聞滿天飛，熊肉反而成為熱門話題。鈴木表示，近來不僅外地旅客，連在地居民都因新聞而前來詢問熊肉，「大家都說想珍惜地品嚐山裡的滋味」。

他認為，要減少熊下山，光靠捕捉不夠，提升獵人培訓、加強山林管理才是長遠解方。因此他也會把這些觀念分享給每位上門的客人，「既然是山的恩惠，希望大家在享用熊肉的同時，也能思考人和自然之間的關係。」

12/09 全台詐欺最新數據

勞保新制「年資不足15年」退休也能領到老　補1招合併
川普2.0國安戰略出爐　薛瑞福：強化台灣重要性
「童顏巨乳攝影師」睽違6年回來了！　越來越犯規
雲街出現了！冷氣團南下宣告初冬　一張圖看「全台大降溫」
OL「合意性交4個月」怒告侵犯貞操權　全因男子身分有詭
看好台積電2000元！　台股大師提醒「3訊號」出現快跑

日餐廳「熊肉」詢問度狂飆！　店家：油脂細緻吃不膩

日本熊肉日韓要聞

