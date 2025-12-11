韓幼齒嫩妹直播　日網友留言狂刷「膜」字！她查完嚇傻：太噁了吧

▲南韓女高中生在日本直播平台，遭網友在彈幕留言暗示「處女膜已破」。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名女高中生近日在日本直播平台niconico（ニコニコ生放送）上與觀眾互動，她主動向網友詢問，「你們能看出我和一個月前有什麼不同嗎？」沒想到留言區卻被大量刷上漢字「膜」。起初，她不了解含義，查證後驚覺這是指自己處女膜已破，痛批網友們的留言「太噁心」。

事發當天，該名就讀高中2年級的南韓女學生，在直播平台niconico上與粉絲互動，表示自己睽違2年和好友出遊，並詢問網友，「請問我和一個月前有什麼不同」，留言彈幕中出現各種對外貌變化的猜測，包括隆乳、美髮等，也有其他日本網友猜測，「交男友了嗎」、「是出軌了」、「難道是體重嗎」。

然而不久後，漢字「膜」的出現頻率最高，還有出現「貫通」等字眼。她不明白該字含義，查詢後才知道網友在暗指自己的處女膜已破，隨即公開表達不滿，指控這種行徑令人噁心，並強調自己並未授權任何此類言論。

這段直播畫面被日本網友轉貼至X及5ch討論區，引起熱議。部分網友直言，「不要對nico生放送的觀眾素質抱期待」、「被性慾支配的男人真噁心」、「不管對方是誰，nico生放送上總有人發布性騷擾言論」。

然而，也有少數日本網友認為女學生應理解直播平台特性，「既然選擇nico生放送，就該知道觀眾的習性」、「想從日本人身上賺錢，這點承受力還是要有的」，語氣中帶有責任歸屬的意味，認為她應對潛在風險有所準備。