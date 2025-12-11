習近平主持中央經濟工作會議　2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

▲中共中央總書記、大陸國家主席、軍委主席習近平。（資料圖／翻攝央視新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央經濟工作會議於10日即今（11）日舉行，中共中央總書記習近平親自出席並發表談話，總結2025年大陸全國經濟工作，分析形勢發展及對2026年經濟工作提出部署指導。會議認為，面對當前經濟形勢，必須堅持政策支持和改革創新並舉，必須做到既「放得活」又「管得好」，必須堅持投資於物和投資於人緊密結合，必須以苦練內功來應對外部挑戰。

會議將大陸整體經濟發展中的外部環境變化影響加深，內部供強需弱矛盾突出及重點領域風險隱患較多等因素，列為經濟發展、轉型的問題，可以藉由努力解決。

由於2026年是大陸「十五五」計劃的開局之年，會議認為，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，以實現「十五五」良好開局。

會議指出，2026年經濟工作在政策取向上，要堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆週期和跨週期調節力度，提升宏觀經濟治理效能；要繼續實施更加積極的財政政策。保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量，加強財政科學管理，優化財政支出結構，規範稅收優惠、財政補貼政策；重視解決地方財政困難，兜牢基層「三保」底線。

此外，會議也提到，嚴肅財經紀律，堅持黨政機關過緊日子；要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降准降息等多種政策工具，保持流動性充裕，暢通貨幣政策傳導機制，引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定；要增強宏觀政策取向一致性和有效性。將各類經濟政策和非經濟政策、存量政策和增量政策納入宏觀政策取向一致性評估。健全預期管理機制，提振社會信心。

至於2026年的經濟工作重點則分為堅持內需主導、堅持創新驅動、堅持改革攻堅、堅持對外開放、堅持協調發展、堅持雙碳引領、堅持民生為大堅持牢守底線等八大類工作。

會議指出，要全面貫徹2026年經濟工作的總體要求和政策取向，堅持積極務實的目標導向，著力解決存在的困難問題，在質的有效提升上取得更大突破，增強居民和企業的獲得感；增強改革與政策的協同效應，推動經濟運行和市場預期持續向好。

會議強調，要在大局中把握明年經濟工作的關鍵著力點，圍繞做強國內大循環，拓展內需增長新空間；圍繞發展新質生產力，推動科技創新和產業創新深度融合；圍繞激發高質量發展的動力活力，堅定不移深化改革擴大開放；圍繞不斷增進民生福祉，加大保障和改善民生力度；圍繞守牢安全底線，穩妥做好重點領域風險化解。