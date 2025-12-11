　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平主持中央經濟工作會議　2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

▲▼ 徵求對經濟工作的意見和建議 中共中央召開黨外人士座談會 習近平主持併發表重要講話 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中共中央總書記、大陸國家主席、軍委主席習近平。（資料圖／翻攝央視新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央經濟工作會議於10日即今（11）日舉行，中共中央總書記習近平親自出席並發表談話，總結2025年大陸全國經濟工作，分析形勢發展及對2026年經濟工作提出部署指導。會議認為，面對當前經濟形勢，必須堅持政策支持和改革創新並舉，必須做到既「放得活」又「管得好」，必須堅持投資於物和投資於人緊密結合，必須以苦練內功來應對外部挑戰。

會議將大陸整體經濟發展中的外部環境變化影響加深，內部供強需弱矛盾突出及重點領域風險隱患較多等因素，列為經濟發展、轉型的問題，可以藉由努力解決。

由於2026年是大陸「十五五」計劃的開局之年，會議認為，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，以實現「十五五」良好開局。

會議指出，2026年經濟工作在政策取向上，要堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆週期和跨週期調節力度，提升宏觀經濟治理效能；要繼續實施更加積極的財政政策。保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量，加強財政科學管理，優化財政支出結構，規範稅收優惠、財政補貼政策；重視解決地方財政困難，兜牢基層「三保」底線。

此外，會議也提到，嚴肅財經紀律，堅持黨政機關過緊日子；要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降准降息等多種政策工具，保持流動性充裕，暢通貨幣政策傳導機制，引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定；要增強宏觀政策取向一致性和有效性。將各類經濟政策和非經濟政策、存量政策和增量政策納入宏觀政策取向一致性評估。健全預期管理機制，提振社會信心。

至於2026年的經濟工作重點則分為堅持內需主導、堅持創新驅動、堅持改革攻堅、堅持對外開放、堅持協調發展、堅持雙碳引領、堅持民生為大堅持牢守底線等八大類工作。

會議指出，要全面貫徹2026年經濟工作的總體要求和政策取向，堅持積極務實的目標導向，著力解決存在的困難問題，在質的有效提升上取得更大突破，增強居民和企業的獲得感；增強改革與政策的協同效應，推動經濟運行和市場預期持續向好。

會議強調，要在大局中把握明年經濟工作的關鍵著力點，圍繞做強國內大循環，拓展內需增長新空間；圍繞發展新質生產力，推動科技創新和產業創新深度融合；圍繞激發高質量發展的動力活力，堅定不移深化改革擴大開放；圍繞不斷增進民生福祉，加大保障和改善民生力度；圍繞守牢安全底線，穩妥做好重點領域風險化解。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LINE「9款免費貼圖」限時下載！
立威廉罹癌再曝近況：感覺好多了
獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒
體感探7度！　冷氣團報到影響時間曝
77歲余天認了「已半退休」　罕見露面曝李亞萍近況：我在家很難

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平主持中央經濟工作會議　2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

公務員赴陸探親限縮「三親等」內　陸委會：制度遭濫用

中俄巡航引日本不滿　陸外交部諷：沒必要大驚小怪、對號入座

雙城論壇只辦2天！梁文傑：市長的工作每天都非常繁忙

「張藝興」退出染色體娛樂股東　陸網猜測：恐因經營不善

梁文傑：國台辦被問「開放臉書」就吞吞吐吐講不出話

陸第三代主戰99B坦克出廠前綜合試驗畫面曝　1KM外目標實彈射擊

局地降溫將超10℃！　中國迎立冬以來「最大規模雨雪」

世銀估中國2025年經濟成長4.9%　2026年4.4%

陸87歲書畫大師范曾自爆「喜獲獨子」 失聯風波後首現身北京

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

習近平主持中央經濟工作會議　2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

公務員赴陸探親限縮「三親等」內　陸委會：制度遭濫用

中俄巡航引日本不滿　陸外交部諷：沒必要大驚小怪、對號入座

雙城論壇只辦2天！梁文傑：市長的工作每天都非常繁忙

「張藝興」退出染色體娛樂股東　陸網猜測：恐因經營不善

梁文傑：國台辦被問「開放臉書」就吞吞吐吐講不出話

陸第三代主戰99B坦克出廠前綜合試驗畫面曝　1KM外目標實彈射擊

局地降溫將超10℃！　中國迎立冬以來「最大規模雨雪」

世銀估中國2025年經濟成長4.9%　2026年4.4%

陸87歲書畫大師范曾自爆「喜獲獨子」 失聯風波後首現身北京

高風險違規持續取締　台東警強化執法與宣導雙軌並行

已經約好祝歌！　D.O.親口證實「缺席金宇彬婚禮」：以EXO為優先

翁立友跟五月天阿信都是50歲！　他驚訝發聲：我們成就差太多

林依晨零台詞交流張孝全「靠書寫聲」對話　《深度安靜》上映日公開

廣徵打詐生力軍！桃園地檢署甄選檢察官助理　正取薪資至少5萬

情境模擬提升辨識力　關山分局打造「前端阻詐」新模式

部立桃園醫院奪6項醫療品質認證獎　打造大桃園全人照護新標竿

媚比琳XHELLO KITTY推最萌彩妝聯名 　超可愛雙面鏡、粉撲只送不賣！

習近平主持中央經濟工作會議　2026黨政機關要繼續堅持過「緊日子」

分析／藍委為基層軍人加薪案不惜擋總預算　回頭卻揮刀砍向助理

【地基太穩惹】柯基睡覺也能表演　手舉高被偷放碗竟不會掉！

大陸熱門新聞

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

陸男飛無人機意外拍到崖洞乾屍！

她嘆：和全紅嬋與陳芋汐生在同時代就是悲劇

懸崖自拍一秒踩空！男墜40公尺畫面曝

他過海關警鈴大響　一查「護身符」輻射超標1600倍

寒流已「出貨」！中國多地氣溫將創下半年新低

賴拋幫助大陸經濟　國台辦：台灣GDP不如大陸許多省

陸87歲書畫大師范曾自爆「喜獲獨子」 失聯風波後首現身北京

王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

國台辦：舊金山和約非法無效　無權處置台灣主權歸屬

日本老牌廠裁員！　卻讓員工「一夜暴富」

F3＋五月天阿信上海演唱會「4場全秒殺」

陸棋手比賽「腿夾手機」　用軟體作弊

陸「水銀體溫計」將停產！民眾瘋狂囤貨 替代品甩到手酸溫度降不下來

更多熱門

相關新聞

獨／賴清德明邀51位綠委便當會　擬討論爭議法案攻防、副署爭議

獨／賴清德明邀51位綠委便當會　擬討論爭議法案攻防、副署爭議

明（11日）週五立法院會預計處理藍白聯手提出的反年改相關法案。據了解，總統賴清德明（12日）中午11點50分要邀請51位立委便當會，一般預料將會討論國會相關議程、提案及未來朝野攻防，甚至行政院長卓榮泰最近提到藍白惡修財劃法「副署不執行」的爭議，也可能涉及年改、黨產條例、離島建設條例等等爭議法案。

曝小紅書將手機資料全回傳中國　內政部：兩岸網路唯一直通高速公路

曝小紅書將手機資料全回傳中國　內政部：兩岸網路唯一直通高速公路

金融大洗牌！陸2025年421間銀行整併或解散 村鎮銀行最多達259間

金融大洗牌！陸2025年421間銀行整併或解散 村鎮銀行最多達259間

中、俄轟炸機威脅日本　美軍出動B-52反制

中、俄轟炸機威脅日本　美軍出動B-52反制

丹麥首度列美國為潛在安全風險

丹麥首度列美國為潛在安全風險

關鍵字：

習近平經濟2026年中央經濟工作會議改革創新穩增長中共中國

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

年輕人5大最厭惡的員工福利

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面