集集綠隧軍民車爭道事故頻傳　中央地方達共識加速建設投54-1線替代

▲游顥爭取集集鎮投54-1線新闢工程獲中央同意。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

集集鎮綠色隧道周邊區域風光宜人，但也是兵整中心所在地，且現行道路狹窄、起伏大，加上軍民車輛共用，常造成事故；立委游顥今天邀集交通部、國防部等相關單位共同勘察集集鎮投54-1線道路新闢工程，表示該項建設牽涉地方交通、觀光動能與國防戰備，中央與地方亦取得具體共識，可望加速落實。

游顥今天與交通部長陳世凱、國防部陸軍後勤指揮部參謀長梁永坤等單位官員，以及立委馬文君、南投副縣長王瑞德共同出席會勘。

王瑞德於會勘後表示，投54-1線全長441公尺、經費約2.3億元，金額並不大，但對軍事準備、交通改善與觀光提升都有關鍵功能，縣府高度重視集集兵工廠至台16線、以及投54-1線道路的規劃，地方代表、村里長及議員也多次反映需求，並呼籲公路局優先將本案納入生活圈計畫審議、儘速施工，以降低大型戰車、軍用裝備在綠色隧道通行所造成的安全疑慮，也讓地方建設與戰備需求能同步提升。

馬文君提醒，若未來戰備情勢升高，集集綠色隧道區域的戰車、重型車輛及軍用車輛車流將更頻繁，風險也會增加，因此必須提前建立替代路廊，希望中央及地方能夠儘速促成新道路設置，讓軍、民、觀光的整體發展都能更加安全順暢。

陳世凱到場承諾，在明年度縣府提報生活圈道路改善計畫時予以支持，即便交通部因國防預算調整導致經費短缺，仍願意協助處理相關需求；王瑞德進一步說明，在馬文君積極溝通下，國防部也願意共同分攤本案經費。

游顥強調，投54-1線新闢聯絡道工程延宕多年，因交通部、國防部與地方三方終於取得共識，已踏出重要一步，他會持續監督中央，確保經費落實，真正做到地方交通、觀光發展與國防需求的三贏。