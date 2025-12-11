　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

集集綠隧軍民車爭道事故頻傳　中央地方達共識加速建設投54-1線替代

▲游顥爭取集集鎮投54-1線新闢工程獲中央同意。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

▲游顥爭取集集鎮投54-1線新闢工程獲中央同意。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

集集鎮綠色隧道周邊區域風光宜人，但也是兵整中心所在地，且現行道路狹窄、起伏大，加上軍民車輛共用，常造成事故；立委游顥今天邀集交通部、國防部等相關單位共同勘察集集鎮投54-1線道路新闢工程，表示該項建設牽涉地方交通、觀光動能與國防戰備，中央與地方亦取得具體共識，可望加速落實。

游顥今天與交通部長陳世凱、國防部陸軍後勤指揮部參謀長梁永坤等單位官員，以及立委馬文君、南投副縣長王瑞德共同出席會勘。

王瑞德於會勘後表示，投54-1線全長441公尺、經費約2.3億元，金額並不大，但對軍事準備、交通改善與觀光提升都有關鍵功能，縣府高度重視集集兵工廠至台16線、以及投54-1線道路的規劃，地方代表、村里長及議員也多次反映需求，並呼籲公路局優先將本案納入生活圈計畫審議、儘速施工，以降低大型戰車、軍用裝備在綠色隧道通行所造成的安全疑慮，也讓地方建設與戰備需求能同步提升。

▲游顥爭取集集鎮投54-1線新闢工程獲中央同意，南投交通、觀光、國防三方受惠。（圖／立委游顥辦公室提供）

馬文君提醒，若未來戰備情勢升高，集集綠色隧道區域的戰車、重型車輛及軍用車輛車流將更頻繁，風險也會增加，因此必須提前建立替代路廊，希望中央及地方能夠儘速促成新道路設置，讓軍、民、觀光的整體發展都能更加安全順暢。

陳世凱到場承諾，在明年度縣府提報生活圈道路改善計畫時予以支持，即便交通部因國防預算調整導致經費短缺，仍願意協助處理相關需求；王瑞德進一步說明，在馬文君積極溝通下，國防部也願意共同分攤本案經費。

游顥強調，投54-1線新闢聯絡道工程延宕多年，因交通部、國防部與地方三方終於取得共識，已踏出重要一步，他會持續監督中央，確保經費落實，真正做到地方交通、觀光發展與國防需求的三贏。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度
快訊／23:19南部再震！預估震度3級以上
賣屋驚見男子「寄居」機械車位　地下躺椅雅房曝
快訊／22:49高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度
「最強百貨商圈」限貸後買氣剩一半　在地：屋主不急賣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

地方耆老提供照片　大埔里150年建城軌跡特展一次看

南投僅一家有線電視...立委要求改善數位落差　NCC承諾額外挹注經費

全球品牌大使飛來了！逢甲「激旨燒鳥」創生啤銷售奇蹟　日方：不可思議

集集綠隧軍民車爭道事故頻傳　中央地方達共識加速建設投54-1線替代

南投爭取11大交通建設案！交通委員會南下考察　多案獲中央點頭

女賣高雄屋驚見男子「寄居」機械車位　地下躺椅雅房曝！

嗅覺經濟興起！靜宜攜手香氛學院　開辦國際調香師課程

新北表揚地政業務績優人員　侯友宜首頒「防詐」獎項

新北農業志工耀眼之星　陳岫韵獲全國志願服務銅牌獎

金山學童暖心訪視獨居長者　區長劉昌松：打造共融關懷社區

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

地方耆老提供照片　大埔里150年建城軌跡特展一次看

南投僅一家有線電視...立委要求改善數位落差　NCC承諾額外挹注經費

全球品牌大使飛來了！逢甲「激旨燒鳥」創生啤銷售奇蹟　日方：不可思議

集集綠隧軍民車爭道事故頻傳　中央地方達共識加速建設投54-1線替代

南投爭取11大交通建設案！交通委員會南下考察　多案獲中央點頭

女賣高雄屋驚見男子「寄居」機械車位　地下躺椅雅房曝！

嗅覺經濟興起！靜宜攜手香氛學院　開辦國際調香師課程

新北表揚地政業務績優人員　侯友宜首頒「防詐」獎項

新北農業志工耀眼之星　陳岫韵獲全國志願服務銅牌獎

金山學童暖心訪視獨居長者　區長劉昌松：打造共融關懷社區

地方耆老提供照片　大埔里150年建城軌跡特展一次看

全球粉絲關注！香奈兒宣布BTS田柾國為香水美妝大使

馬克宏想邀習近平參加G7峰會　日本要法國謹慎

Junior「看清了我老婆」曝她霸道開箱片　林萱瑜喊：我會毀在你手裡

韓3實力派歌手輪番來台開唱！　他點名挑戰臭豆腐

《寶可夢TCG Pocket》全新擴充包「紅蓮烈焰」登場　

瑀熙嘆「女兒夢碎了」揭曉二寶性別　PO文求解：還有機會翻盤嗎？

快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／23:19南部地區有感地震「國家警報響」　估震度3級以上

南投僅一家有線電視...立委要求改善數位落差　NCC承諾額外挹注經費

【嘴嘴國王幫戒奶嘴之路】2歲的湘荷妹妹人生第一次被兇！

地方熱門新聞

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身

新市國小前噪音車「被鎖定」！善化警聯合稽查抓19件改裝車

快訊／台中57歲義警執勤突倒地OHCA命危

花蓮11校70名清寒生添新衣陳亭妃、陳怡珍攜手企業助災後弱勢

陳亭妃推「四季農漁產」政策強化制度、科技、外銷三箭齊發

桃園115年度總預算案三讀通過　歲出1777.4億創新高

室內裝修公司接軍用炸藥標案蔡宗豪質疑巧合還是關係網通天？

！嘉藥粧品系募得500件冬衣越南新生喊感受台灣冬天的溫度

南消下營消防走進東興國小！200 名師生學 CPR、防一氧化碳中毒

奇美博物館《埃及之王：法老》熱度爆棚！快速入場預約省時順暢

更多熱門

相關新聞

震災復建最後梁合攏　玉里高寮大橋獲金安獎

震災復建最後梁合攏　玉里高寮大橋獲金安獎

花蓮玉里高寮大橋復建工程在施工安全管理、職安制度執行及風險控管方面表現卓越，榮獲第19屆金安獎-公共工程組優等殊榮。縣長徐榛蔚11日在縣府建設處長鄧子榆及玉里鎮長龔文俊的陪同下，主持工程「最後一支梁上梁」合攏祈福儀式，肯定工程團隊、監造單位的努力，並與鄉親們共同見證復建工程的重要里程碑。

遭爆豆腐渣還浮報上百億　皇昌怒告禿鷹集團

遭爆豆腐渣還浮報上百億　皇昌怒告禿鷹集團

古坑綠色隧道變美食戰場　滷肉飯節吸萬人同嚐雲林味

古坑綠色隧道變美食戰場　滷肉飯節吸萬人同嚐雲林味

大塭寮滯洪池多項工程遭減項陳亭妃會勘要求四大承諾一定做到

大塭寮滯洪池多項工程遭減項陳亭妃會勘要求四大承諾一定做到

即／「三接」預算疑浮報　北檢11路搜索中油、世曦

即／「三接」預算疑浮報　北檢11路搜索中油、世曦

關鍵字：

集集鎮投54-1線工程綠色隧道兵整中心

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

77歲余天半退休　罕見露面曝李亞萍近況

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明

更多

最夯影音

更多
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面