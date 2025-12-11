工程品質再獲肯定！玉里高寮大橋獲金安獎　震災復建最後梁合攏

▲縣長徐榛蔚會同玉里鎮長龔文俊主持「最後一支梁上梁」合攏祈福儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里高寮大橋復建工程在施工安全管理、職安制度執行及風險控管方面表現卓越，榮獲第19屆金安獎-公共工程組優等殊榮。縣長徐榛蔚11日在縣府建設處長鄧子榆及玉里鎮長龔文俊的陪同下，主持工程「最後一支梁上梁」合攏祈福儀式，肯定工程團隊、監造單位的努力，並與鄉親們共同見證復建工程的重要里程碑。

高寮大橋因0918地震受損嚴重，影響當地交通動線及居民通行安全。縣府啟動緊急應變及復建計畫後，迅速完成調查、設計與經費整合，確保工程在安全無虞的條件下展開。今天的合攏儀式，象徵橋梁主體結構已經完成，工程進入最後收尾與橋面施作階段。

徐榛蔚表示，0918地震造成花東多處道路受損，縣府團隊震後第一時間投入修復，以「安全為本、品質優先」為核心原則，全力推動高寮大橋及周邊道路重建。感謝所有參與工程的團隊，以高度專業守護花蓮的交通命脈，此次得到公共工程金安獎實至名歸，顯示縣府團隊在災後重建工程的施工品質、安全制度與管理作業均獲各界高度肯定。

▲▼高寮大橋復建工程在施工安全管理、職安制度執行及風險控管方面表現卓越，榮獲第19屆金安獎-公共工程組優等殊榮。

花蓮縣政府指出，此獎項對地方復建工程而言是一項重要肯定，也代表工程團隊在困難條件下仍能維持高標準安全與品質。此次工程克服地質條件、材料運補與施工環境等挑戰，施工團隊在維持品質的前提下，仍能穩健推進進度，展現高度的專業與韌性。縣府也感謝地方鄉親於施工期間的體諒與支持，使工程得以順利推動。

高寮大橋復建後，將大幅提升花68鄉道沿線的交通量能，改善居民通勤安全，並加強產業運輸效率，有助地方觀光與農產運輸發展。縣府將持續掌握後續施工進度，確保工程如期完工，為鄉親打造更安全便利的道路系統。

縣府強調，災後重建的目標不僅是恢復，更是讓花蓮的交通建設更強韌、更安全。縣府將持續以更高標準推動工務品質與安全管理，並與中央及專業團隊攜手合作，打造安全、友善、永續的交通環境，守護鄉親安心行走的每一段道路。