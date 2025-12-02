　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「三接」預算疑浮報百億　北檢11路搜索中油、世曦公司

▲中油三接工程昨天傍晚發生潛水人員因面罩接頭脫落導致進水溺斃，圖為中油三接工程外觀。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲中油三接工程傳出有高層暗示廠商浮報預算的貪污案件。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

中油第三液化天然氣接收站爆發浮報預算百億元弊端，台北地檢署日前接獲匿名檢舉後，指揮廉政署與調查局分頭蒐證調查，懷疑全案恐涉貪汙圖利等罪嫌，2日兵分11路，搜索中油與工程顧問公司台灣世曦等處，並約談共13人到案釐清案情。

《鏡週刊》日前報導，中油三接(觀塘液化天然氣接收站)的第二期防波堤工程，原本規劃預算傳出94億元，但廠商接收到中油高層明示「中油不缺錢」，廠商因此多次增加規劃預算到253億元。

中油面對質疑，曾發表嚴正澄清，表示預算暴增並非事實，採購作業均依《政府採購法》辦理，預算編列係委託專業顧問公司市場訪價，經公開閱覽、參酌歷年相似工程單價及物價波動後審核合理性，再據以決定招標金額，預算並未浮報。

北檢在11月11日接獲匿名檢舉信函後，立即指揮廉政署北調組、調查局北機站共同偵辦，經承辦主任檢察官、檢察官密集召開專案會議，蒐集事證，為保全證據，在2日發動搜索中油公司、世曦公司及相關人員住居所、辦公位置等共11處，並通知有關人員、主管等共13人到案說明，目前全案朝《貪污治罪條例》方向持續調查釐清中。

中油三接世曦工程預算貪污圖利

