古坑綠色隧道變美食戰場　滷肉飯節吸萬人同嚐雲林味

▲民間高手組由台北羅文澤奪冠，現場頒發獎金與匾額。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

一年一度的美食盛宴「2025 雲林滷肉飯節」6日於古坑綠色隧道中央大草皮盛大開幕。本屆神級滷肉飯爭霸戰脫穎而出的10家專業店家，提供超過千碗的滷肉飯供來賓及民眾一起品嘗，現場飄散濃郁滷香，吸引全國各地民眾湧入，共享雲林好味。

縣長張麗善表示，一碗頂級滷肉飯的決勝關鍵，就是優質的「米、肉、醬油」三大元素；雲林是台灣的糧倉，擁有得天獨厚的地理環境，無論是濁水溪滋養的高品質稻米、零瘦肉精把關的豬肉，或是歷史悠久的醬油產業，都是成就一碗好吃滷肉飯的重要關鍵。

▲2025 雲林滷肉飯節今在古坑綠色隧道登場，現場飄散濃郁滷香。（圖／記者游瓊華翻攝）

今年是雲林第五屆滷肉飯節，以推廣在地優質食材為理念，希望藉由這碗國民美食，展現雲林稻米、健康豬肉與香醇醬油的三大優質農特產。張麗善說，最受矚目的神級滷肉飯爭霸戰結果也於今日揭曉。

專業店家組由大崙發哥麵店獲得本屆冠軍殊榮，民間高手組冠軍則由來自台北市的羅文澤先生獲得，現場頒發冠軍匾額及獎金；大崙發哥麵店老闆李清輝表示，感謝縣府舉辦滷肉飯節活動，去年獲得季軍，經過比賽及評審的建議，改進自己的產品及店面環境，本次能更上一層樓拿下冠軍，深表榮幸。

農業處長魏勝德表示，希望透過滷肉飯節，讓更多人了解雲林農業實力，並以具代表性的庶民美食帶動地方觀光。今日活動現場除了香噴噴的千碗滷肉飯、烤大豬、香腸等品嚐活動，多項體驗活動，包括飯糰 DIY、百香滷包手作課程，以及以米、肉、醬為主題的闖關遊戲也熱鬧進行，今年還特別規劃票選活動，讓民眾一次品嚐到不同店家的滷肉飯，投票選出心目中最喜愛的風味。好逛又好買的在地農特產市集，讓遊客把雲林的好味道帶回家。

▲大崙發哥麵店奪下專業組冠軍，老闆李清輝表示能再次進步、勇奪第一，深感榮幸。（圖／記者游瓊華翻攝）