涉詐被中國關一年遣返！鹹粥嬤愛孫求職碰壁　想打零工幫家計

記者唐詠絮／彰化報導

鹹粥嬤的愛孫遭誘騙至東南亞，遭監禁被迫從事詐騙工作，不僅沒賺到錢還遭受凌虐。遭陸方逮捕服刑一年，如今雖已平安遣返台灣，卻因涉詐求職碰壁，目前僅盼找到臨時工的工作機會。前往關切的議員賴清美透露，他已到公所登記提前入伍當兵。回首這場血淚教訓，他也痛心疾首地向年輕人呼籲「天下沒有白吃的午餐，那裡根本不是人待的地方！」並由衷感慨「還是台灣最好！」

據賴清美表示，黃男出身清寒，父母離異，父親靠打零工維生，他自小由現年75歲的阿嬤，靠著每天清晨4點起床經營鹹粥攤，辛苦拉拔長大。看著阿嬤的辛勞，黃男高職時，在超商打工半工半讀，盼能存錢分擔家計。然而，單純的他卻在友人「高薪、合法」的話術誘惑下，踏上了前往泰國的班機，最終落入詐騙集團的魔爪。

「機票是對方出的，沒想到是做違法的事。」黃男回憶，在東南亞的日子，每天被關在機房用電腦與被害人對話，公司使用的全是AI偽造或盜用的「美女」、「帥哥」頭像來詐騙。沒有績效就會被體罰凌虐，生活心驚膽跳。當他想回家時，集團卻開口要求數百萬贖金。最終，他與同批十多人被捕，並在中國山西服刑一年。

在山西服刑期間，日子依舊不自由，甚至被規定觀看習近平演講影片。這段經歷讓他徹底醒悟。黃男奉勸所有懷抱淘金夢的年輕人，詐騙集團的生活根本不是人過的，會嚴格限制起居，業績不佳就得無止盡加班。「事情絕對沒有你想的那麼簡單。」

歷劫歸來的黃男，最珍惜的就是與阿嬤重逢的時光。議員賴清美說，他回家七天以來，他每天幫忙阿嬤準備鹹粥的食材，同時積極求職，然而，因涉詐前科，找不到工作，讓他深感無奈，目前除了希望應徵零工減輕家裡負擔外，並已到公所登記提早服役。

看著愛孫平安歸來，阿嬤不捨地說，孫子是她賣鹹粥一手帶大，雖然經濟拮据，但「不能苦了小孩」，總算將他拉拔到高職。如今孫子學到教訓、決心走正途，卻卡在過去的錯誤裡難以翻身。

賴清美表示，黃男的家庭背景確實辛苦，阿嬤的鹹粥攤是全家唯一穩定收入。顯弱勢青年容易誤入詐騙社會問題，也暴露更生人重返社會的艱難。她呼籲，社會應給予真心悔改的年輕人更多接納與機會，而不是讓標籤阻斷他們的未來。