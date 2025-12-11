　
國際

325陸籍詐騙疑犯泰國落網　不想遣返中國！整票大鬧拘留中心

▲▼ 。（圖／翻攝自Khaosod English）

▲多名陸籍疑犯不想被遣返回中國，在泰國拘留中心大鬧。（圖／翻攝自Khaosod English）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國達府一處拘留中心9日深夜11時許發生騷亂，一群從緬甸逃出來的中國大陸籍疑犯，為了避免被遣返回中國大陸，在拘留中心大鬧，企圖撬開拘留室的金屬柵欄、破壞監視器，現場一片混亂。相關人員為了避免狀況進一步惡化，斷電、噴水鎮暴，直到10日凌晨4時才控制住場面。

Nation Thailand、Khaosod English報導，總計有325名陸籍疑犯在逃出緬甸詐騙園區之後，因非法越境進入泰國被抓，但在等待遣返的這段期間，有些人在拘留中心鬧事。事件起因為被拘留者之間的內部衝突爭執，隨後演變為集體抗議騷亂，當局初期派出翻譯人員進行談判，但情況急速惡化。

被拘留者破壞監視器，阻礙當局監控，甚至使用武力破壞建築物內其他障礙物，當局擔憂場面失控，加強應變措施，切斷大樓電力、噴水鎮暴。已知其中一名被拘留者Qian頭部多處受傷，被送醫接受治療。

針對此案，移民局局長帕努瑪斯（Phanumas Boonyaluck）下令全面調查。目前15名帶頭鬧事者被控破壞財產罪，最高可判處3年徒刑或6萬泰銖罰金，或兩者併罰，當局也記錄所有海外被拘留者的生物特徵辨識數據，以便把他們列入終身禁止入境泰國的黑名單。

12/09 全台詐欺最新數據

台北市政府12月10日向陸委會申請，台北市長蔣萬安將於12月27、28日赴上海出席兩天一夜雙城交流。民進黨台北市議員簡舒培呼籲蔣萬安，台北市因小紅書受詐騙金額就高達5000萬，既然都要去雙城論壇，應要喊話上海市政府、小紅書公司共同打詐，來台設子公司，不要到上海變「龜孫子」。對此，蔣萬安今（11日）受訪回應，民進黨議員一方面反對舉辦雙城論壇，一方面又要求去上海雙城論壇時反映小紅書的事情，立場前後矛盾、雙重標準。

