　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

郵局領130萬被阻！女急喊「想抱著睡」　民眾幫勸：女兒被騙200萬

記者鄧木卿／台中報導

台中市53歲黃姓女子陷入假投資詐騙，到郵局提領130萬元，先是說裝潢用，又改口購屋頭期款，最後竟脫口而出「我抱著睡覺行不行？」員警軟硬兼施阻止她匯錢，不僅行員加入勸說，連一旁民眾也說「我女兒已被騙200萬元」，黃女一人擋不住3張嘴，終於決定不領錢了。

▲▼婦人提領130萬只想抱著睡覺，最後不敵3人苦勸不領了。（圖／民眾提供，下同）

▲▼婦人提領130萬只想抱著睡覺，最後不敵3人苦勸不領了。（圖／民眾提供，下同）

黃女透過網路結識1名自稱「總指揮」的網友，對方以投資名義，誘導她到郵局臨櫃提領130萬元，還提醒她做好心理準備，若遇到行員關懷提問，一定要用堅定語氣回答「裝潢用」，才不會漏餡。

但行員一聽，裝潢的老家在台東覺得有問題立即報警。台中市警察局第四分局春社派出所員警到場，發現黃女神情緊張，說詞前後不一，一看她的手機對話，立刻心中有數，這是典型詐騙話術。

▲▼婦人提領130萬只想抱著睡覺，最後不敵3人苦勸不領了。（圖／民眾提供，下同）

「領我自己的勞保退休錢，有什麼問題？」、「問那麼多？」員警勸阻的語氣軟硬都來，一旁民眾也加入勸說「我女兒才被騙200萬，你不要到時要哭沒目屎」，終於讓她打消提款念頭。

第四分局呼籲，詐騙集團手法推陳出新，常事先教導被害人說詞以規避金融機構查核，民眾務必提高警覺。如遇對方要求以現金方式進行大額交易，應立即撥打165反詐騙專線或110查證，才能避免落入陷阱，守住辛苦賺來的血汗錢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「蟒蛇當圍巾」逛街畫面曝！　26歲男遭勒頸倒地險死
李伊庚形象毀！色喊：沒看過E奶　私嫩妹對話外流
快訊／害民眾喝汙水　將誠5人羈押禁見
被中國關一年遣返！鹹粥嬤愛孫求職碰壁　想打零工幫家計
來都來了！應召女進門秒脫光下場慘
華航66週年「全航線88折起」！　日本線最低6666元
像索倫之眼！　青森強震後「沙紋照」曝
快訊／日氣象廳緊急開記者會！　6.7強震第一波海嘯已抵達

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

浩鼎人資長爆走！嗆執行長「以前抽屜都放槍」　被炒魷魚還挨告

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

阿伯醫院量血壓「突被按暫停」雙方爆口角　對方還嗆：外面單挑

開別人的車遇警盤查直接撞　落跑駕駛被判刑9個月

快訊／「貨輪廢油」倒基隆河！害民眾汙水吞肚　將誠5人羈押禁見

「蟒蛇當圍巾」掛頸逛街畫面曝　遛寵物蛇被勒！倒地濺血險喪命

無業男專偷公家單位！六龜區公所、掩埋場冷風扇、監視器全搬走

恐嚇高雄雙罷劫！　男怒喊「有槍就把你打掉」下場出爐

涉詐被中國關一年遣返！鹹粥嬤愛孫求職碰壁　想打零工幫家計

餐廳老闆欠債500萬...債主竟叫他種大麻　警扣1400萬活株全慘了

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

買豪宅+神獸錢都花不完　太子集團購4艘6億豪艇洗錢　首腦陳志在逃！23員工竟申請失業補助

浩鼎人資長爆走！嗆執行長「以前抽屜都放槍」　被炒魷魚還挨告

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

阿伯醫院量血壓「突被按暫停」雙方爆口角　對方還嗆：外面單挑

開別人的車遇警盤查直接撞　落跑駕駛被判刑9個月

快訊／「貨輪廢油」倒基隆河！害民眾汙水吞肚　將誠5人羈押禁見

「蟒蛇當圍巾」掛頸逛街畫面曝　遛寵物蛇被勒！倒地濺血險喪命

無業男專偷公家單位！六龜區公所、掩埋場冷風扇、監視器全搬走

恐嚇高雄雙罷劫！　男怒喊「有槍就把你打掉」下場出爐

涉詐被中國關一年遣返！鹹粥嬤愛孫求職碰壁　想打零工幫家計

餐廳老闆欠債500萬...債主竟叫他種大麻　警扣1400萬活株全慘了

收ChatGPT官方信「鼓勵用戶多使用」　他驚：GPT是不是急了？

浩鼎人資長爆走！嗆執行長「以前抽屜都放槍」　被炒魷魚還挨告

山本由伸出戰WBC　韓媒高度警戒點名可能對韓登板

新冠明年5月恐一波疫情！疫苗尚存134.4萬劑「元旦擴大全民施打」

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

小薰被爆欠款　陳沂「一看聲明」點出關鍵：這是兩件事吧！

尪飛日「幫友代購超過10瓶酒」還拿她衣服包！林舒語崩潰PO文求救：超氣

「替代役教召查詢系統」要來了！一堆人不敢查：都市傳說繼續

快訊／辛特力正式回歸PLG職籃　披17號戰袍重返富邦勇士

銀行行員失業翻身考上1等船副　明年首場航海測驗3/7登場　

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

社會熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

兒赴泰選妃來台下海　父女找「老闆」爽抽皮肉錢

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

應召女進門秒脫光　下場全被逮

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖倒地濺血

女騎機車闖國道　3輛紅斑馬包圍攔車

手搖飲老闆疑虐狗遭肉搜　北市議員出手！

開價10萬包養伸狼爪　超商店員下場GG

竹縣某國中19天內「師生墜樓2死」！校方主動辦送煞

2泰女免費遊台藏暗盤　「口吞塞肛」115顆毒球

憲兵勒死女友2度性侵屍體　無期徒刑定讞

超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒「整碗倒回鍋裡」

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

更多熱門

相關新聞

販大麻煙彈「定位自取」！緝毒萌犬立功

販大麻煙彈「定位自取」！緝毒萌犬立功

高雄市刑大日前破獲一起特殊販毒案件！一名陳姓毒販利用「埋包自取」的死轉手交易方式，將大麻煙彈埋藏在小公園，透過告知經緯度讓買家挖坑取貨。檢警日前將陳嫌逮捕後，發現他埋藏毒品地點太多，有些甚至記不清，因此申請緝毒犬「可樂」加入辦案以增加挖掘效率，「可樂」聞到毒品味道隨即趴下並挖掘，現場猶如挖寶中樂透般，讓辦案人員驚呼連連，總計挖掘14處、尋獲市值36萬元的大麻煙彈。ㄒ

地面師二度剝皮　16人僅有1人被判刑

地面師二度剝皮　16人僅有1人被判刑

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖倒地濺血

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖倒地濺血

澎湖之光！11歲陳翊豐奪粵港澳台帆板U13冠軍

澎湖之光！11歲陳翊豐奪粵港澳台帆板U13冠軍

獨／聖石吸金自救會推自救指南

獨／聖石吸金自救會推自救指南

關鍵字：

詐騙第四分局假投資影音

讀者迴響

熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面