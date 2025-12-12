郵局領130萬被阻！女急喊「想抱著睡」　民眾幫勸：女兒被騙200萬

記者鄧木卿／台中報導

台中市53歲黃姓女子陷入假投資詐騙，到郵局提領130萬元，先是說裝潢用，又改口購屋頭期款，最後竟脫口而出「我抱著睡覺行不行？」員警軟硬兼施阻止她匯錢，不僅行員加入勸說，連一旁民眾也說「我女兒已被騙200萬元」，黃女一人擋不住3張嘴，終於決定不領錢了。

▲▼婦人提領130萬只想抱著睡覺，最後不敵3人苦勸不領了。（圖／民眾提供，下同）

黃女透過網路結識1名自稱「總指揮」的網友，對方以投資名義，誘導她到郵局臨櫃提領130萬元，還提醒她做好心理準備，若遇到行員關懷提問，一定要用堅定語氣回答「裝潢用」，才不會漏餡。

但行員一聽，裝潢的老家在台東覺得有問題立即報警。台中市警察局第四分局春社派出所員警到場，發現黃女神情緊張，說詞前後不一，一看她的手機對話，立刻心中有數，這是典型詐騙話術。

「領我自己的勞保退休錢，有什麼問題？」、「問那麼多？」員警勸阻的語氣軟硬都來，一旁民眾也加入勸說「我女兒才被騙200萬，你不要到時要哭沒目屎」，終於讓她打消提款念頭。

第四分局呼籲，詐騙集團手法推陳出新，常事先教導被害人說詞以規避金融機構查核，民眾務必提高警覺。如遇對方要求以現金方式進行大額交易，應立即撥打165反詐騙專線或110查證，才能避免落入陷阱，守住辛苦賺來的血汗錢。