　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

錢騙光還被逼貸房！地面師狠剝受害者最後一層皮　16被告只1人有罪

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署今年6月起訴蘇姓兄弟一家4口及仲介、金主等16人，指控他們假冒代書與柬埔寨詐團勾結，專對假投資被害人辦高利房貸再收取費用，涉犯詐欺、重利、洗錢等罪。不過士林地院審理後，認定僅貸款仲介許博皓明知案源不法仍牽線放款，判刑1年8月，其餘15人因證據不足全獲無罪。

起訴指出，詐騙機房先以「假投資平台」誘使被害人投入大筆資金，待帳戶被「凍結」後再謊稱只要補「600多萬元」就能出金，並轉介「可立即協助貸款的代書」。蘇姓兄弟等人接到名單後，隨即向被害人聯絡，安排二胎貸款流程，包括前往地政事務所設定抵押、簽立委託契約、收取代書費與利息等，被害人雖在現場確實領到部分現金，但手續費與規費早已被預先扣除。借款匯入帳戶後，被害人又在詐團指示下立即提領，再度全數落入詐騙集團手裡。

審理時，多名被告辯稱，他們只是依民間慣行承辦貸款業務，借款人到場時均主動表示是為「裝潢」「周轉」「買車」或「還債」，並未提到投資遭騙，也未與「張總」、柬埔寨機房等人接觸，根本不知背後另有詐騙。利息約月息1.5%、手續費由仲介間拆分，均屬市場行情，難以判斷案源是否異常。

然而，法官從「地面師仲介」許博皓 iPhone 15 Pro Max 內的LINE對話比對金流後，認定其情節完全不同。許男不僅與綽號「強力貸」的吳國瑞、「張總」等上游詐欺成員往來密切，多段對話更顯示他早知被害人均為假投資受害者。當被害人提領大額現金遭銀行關懷時，許男指示「換另一家銀行再提」，並明言「台水就是台幣，有做切割就安全」，顯示他非常清楚資金來源與詐欺金流有關，而「切割」正是詐團慣用的金流斷點手法。

許男從借款700萬元中收取 8.5% 手續費共 59萬5,000元，並依照上游指示分配給柯崴捷、項沂、吳郅陞、吳國瑞、「張總」等人，自己則實得12萬2,500元的佣金。法院認為，此分配模式與典型詐騙集團運作相符，足認許男是明知不法仍積極提供協助，依共同詐欺罪科刑，判刑1年8月，並沒收其犯罪所得及作案手機。

至於其餘15名被告，法院認定卷內未能證明他們主觀上知道借款來源涉及詐騙，被害人亦全依詐團指示刻意隱瞞真相；貸款利率、手續費拆分方式亦無異於民間一般習慣，加上被告手機中未見詐團相關術語、聯繫紀錄或分贓痕跡，檢方舉證未達「排除合理懷疑」，因此均諭知無罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度
快訊／23:19南部再震！預估震度3級以上
賣屋驚見男子「寄居」機械車位　地下躺椅雅房曝
快訊／22:49高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度
「最強百貨商圈」限貸後買氣剩一半　在地：屋主不急賣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北檢查黃國昌狗仔案　前《中央社》記者訊後請回

錢騙光還被逼貸房！地面師狠剝受害者最後一層皮　16被告只1人有罪

美國銀飾品牌台灣代理糾紛　Cody Sanderson微風南山設櫃二度假扣押

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖「倒地濺血」　路人全嚇壞

兒盟督導驚人「大翻供」！否認指陳尚潔疏失　法官：這是很大指控

怒批賴清德比小英還糟糕！柯文哲嗆「被抄家」...要黃國昌防備

快訊／35歲香客艋舺青山宮遶境「突呼吸困難」倒地亡

中山警誘捕面交車手...他衝撞逆向逃逸　想衝柬埔寨栽在桃機

彰化市救護車與保時捷Macan相撞　病患幸無大礙即刻接駁送醫

嘉檢破獲億元詐騙案　張建強檢察官獲新世代詐欺打擊獎

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

快訊／北檢查黃國昌狗仔案　前《中央社》記者訊後請回

錢騙光還被逼貸房！地面師狠剝受害者最後一層皮　16被告只1人有罪

美國銀飾品牌台灣代理糾紛　Cody Sanderson微風南山設櫃二度假扣押

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖「倒地濺血」　路人全嚇壞

兒盟督導驚人「大翻供」！否認指陳尚潔疏失　法官：這是很大指控

怒批賴清德比小英還糟糕！柯文哲嗆「被抄家」...要黃國昌防備

快訊／35歲香客艋舺青山宮遶境「突呼吸困難」倒地亡

中山警誘捕面交車手...他衝撞逆向逃逸　想衝柬埔寨栽在桃機

彰化市救護車與保時捷Macan相撞　病患幸無大礙即刻接駁送醫

嘉檢破獲億元詐騙案　張建強檢察官獲新世代詐欺打擊獎

地方耆老提供照片　大埔里150年建城軌跡特展一次看

全球粉絲關注！香奈兒宣布BTS田柾國為香水美妝大使

馬克宏想邀習近平參加G7峰會　日本要法國謹慎

Junior「看清了我老婆」曝她霸道開箱片　林萱瑜喊：我會毀在你手裡

韓3實力派歌手輪番來台開唱！　他點名挑戰臭豆腐

《寶可夢TCG Pocket》全新擴充包「紅蓮烈焰」登場　

瑀熙嘆「女兒夢碎了」揭曉二寶性別　PO文求解：還有機會翻盤嗎？

快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／23:19南部地區有感地震「國家警報響」　估震度3級以上

南投僅一家有線電視...立委要求改善數位落差　NCC承諾額外挹注經費

S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進

社會熱門新聞

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

即／全聯倉儲大火9死　3公司14人遭起訴

2泰女免費遊台藏暗盤　「口吞塞肛」115顆毒球

役成功嶺替代役男超派　把正、副中隊長當沙包打

獨／富二代虐殺女友假釋出獄　怒弟擋財路持槍毆打遭逮

北市女遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

獨／占國有地蓋停車場賺大錢　藍委父遭士檢起訴

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖倒地濺血

全聯大火真相曝　4致命錯誤害9死

更多熱門

相關新聞

獨／聖石吸金自救會推自救指南

獨／聖石吸金自救會推自救指南

聖石金業違反銀行法詐欺，販售上千份不實黃金契約吸金逾百億元新台幣，北檢指揮刑事局及全台警方在1日對聖石金業全台據點搜索，並拘提負責人邱嬿妤及其夫蔡承翰及公司執行長、總監、門市經理等30人到案，並借提前聖石金負責人、邱女親兄邱薡荿到庭，檢警並扣押聖石金業逾10億公司資產。消息曝光引發投資大眾譁然，投資者透過LINE成立聖石吸金互助會，並在11日中午製作第一版「聖石金業受害者自救指南」，呼籲被害人踴躍出面提告，維護自身權益。

不想遣返中國！陸籍疑犯大鬧泰國拘留中心

不想遣返中國！陸籍疑犯大鬧泰國拘留中心

股票老師+勾結代書吞85民眾存款吸金4億　

股票老師+勾結代書吞85民眾存款吸金4億　

綠要求雙城論壇提小紅書　蔣萬安開嗆雙標

綠要求雙城論壇提小紅書　蔣萬安開嗆雙標

加入詐團跑腿賺6千！判賠130萬還要入獄

加入詐團跑腿賺6千！判賠130萬還要入獄

關鍵字：

詐騙仲介判刑假投資高利貸地面師

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

77歲余天半退休　罕見露面曝李亞萍近況

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明

更多

最夯影音

更多
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面