全聯大火被點名最惡劣2人！　設備商瞎喊：不一定要用防火毯

▲全聯倉儲惡火釀9死，其中新菱公司藍姓副理跟陳姓主任工程師，是最關鍵角色。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

全聯台中大肚倉儲惡火，釀9人身亡，檢方今日偵結起訴3公司、14人。其中，新菱公司負責冷凍空調工程，當中藍姓副理、陳姓主任工程師是本案關鍵2名角色，竟跳過包商直接找臨時工去進行切割，藍甚至跟檢方辯稱「不一定要用防火毯」，只要有東西阻隔就可，被認定惡性重大，應從重量刑。

檢警追查，全聯發包給營造廠商互益公司、冷凍設備廠商新菱公司，三方以及主管均明知，地下一樓有鋪設大量保麗龍PS板，極度易燃，加上樓層間管道相通，火星若掉下就會起火，是高風險施工環境，但三間公司均沒有依法做好工安設備以及火災預防措施。

事發當天，新菱公司藍姓現場負責人、陳姓監工指示旗下包商紋禕工程行員工切割樓板，僅用簡易板材（矽酸鈣板、木板等）拼接鋪設遮擋火星，沒有使用防火毯，安全巡檢人員看見也沒有阻止，導致火星真的將PS板點燃，大火濃煙瞬間蔓延，導致9名工人（本國籍7人、越南籍移工2人）因為呼吸衰竭或燒灼傷死亡。

▲新菱公司藍姓副理竟跟檢方說，現場作業不一定要用防火毯。（圖／ETtoday資料照）



其中，新菱公司實際負責人為日本籍鶴貝俊郎，不諳中文，授權林姓總經理負責台灣業務，另一名藍男擔任新菱副理，於本案擔任工地負責人，旗下有主任工程師陳男（監工）、工程師高男。

藍姓副理負責協調包商工作、監督工程進度，明知地下一樓PS板屬於易燃物，且已經綁好鋼筋，準備於後天灌漿。自稱是陳姓主任工程師，要依照進度要進行配管切割樓板，預計切出2個方形孔。

但是，現場為避免火星造成火災的對策，僅是有人員在下一層樓「監火」即可。藍被檢方質疑如何避免火星從間隙飄散？竟辯稱「不一定要用防火毯，只要有東西阻隔就可以。」

而且就監火一事，藍姓副理說法與陳姓主任工程師、高姓工程師、許姓包商說法不一，被檢方質問為何無人在地下一樓顧火，稱「不知道怎麼回答」。藍稱，有在工務會議提醒廠商要小心，另應該由全聯靳姓現場負責人，負擔各廠商間工作連繫調整的義務。

檢方查出，藍姓副理下令陳姓主任工程師，未跟全聯靳姓現場負責人、第三方安衛人員申請動火作業下，跳過配管包商，直接找到施作小包商，以點工（臨時工）方式要求2人工人進行氧乙炔切割，導致本案重災。

▲檢方認為，藍、陳2人犯後態度不佳惡性重大，應從重量刑。（圖／ETtoday資料照）



檢方指出，藍姓被告身為新菱公司工地主任（現場負責人），明知本案工程地下室鋪設易燃物且即將灌漿，竟為趕工容任下屬在危險環境下違規動火；陳姓被告身為監工，未申請動火許可，亦未告知施工人員下方有易燃物，且於偵查中否認犯行，佯稱案發時確有在場監火，嗣又改口推卸責任，試圖掩飾犯行。

被告藍、陳身負工安重責卻輕忽漠視，致釀本案9名被害人死亡之重大職業災害，造成被害人家屬無可彌補之傷痛，惡性重大且犯後態度不佳，建請法院予以從重量刑，以示懲儆。