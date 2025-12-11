快訊／全聯倉儲大火奪9命　滿周年前「全聯3公司14人」遭起訴

▲台中全聯倉儲大火釀9死悲劇，檢方近日偵結起訴。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市大肚區全聯公司倉儲去年12月19日發生嚴重火警，造成現場施工9名工人逃生不及罹難身亡。檢方歷經將近一年偵辦，近日偵結起訴全聯公司、互益營造以及台灣新菱公司，並有全聯施姓主管等14人被依過失致死、職安法等罪起訴。

中檢追查，去年12月19日全聯大肚生鮮二廠重大火災事故，起火點位在廠房地下1樓，是因上方施工層火星掉落，引燃易燃物質所致。經交叉比對，發現全聯公司發包互益公司、新菱公司，釐清工程架構、訊問多名被告，認為3間公司涉嫌重大。

檢方認定，全聯工程科技部最高主管施男、唐姓副理、朱姓專案承辦人；互益公司吳姓負責人、靳姓副理；新菱公司林姓負責人、藍姓副理，加上各自旗下員工總計14人，涉犯過失致死、職安法。

檢警追查，全聯發包給營造廠商互益公司、冷凍設備廠商新菱公司，三方以及主管均明知，地下一樓有鋪設大量保麗龍PS板，極度易燃，加上樓層間管道鄉公，火星若掉下就會起火，是高風險施工環境，但三間公司均沒有依法做好工安設備以及火災預防措施。

事發當天，陳姓監工指示旗下包商紋禕工程行員工切割樓板，僅用簡易板材（矽酸鈣板、木板等）拼接鋪設遮擋火星，沒有使用防火毯，安全巡檢人員看見也沒有阻止，導致火星真的將PS板點燃，大火濃煙瞬間蔓延，導致9名工人（本國籍7人、越南籍移工2人）因為呼吸衰竭或燒灼傷死亡。

檢方指出，藍姓被告身為新菱公司工地主任（現場負責人），明知本案工程地下室鋪設易燃物且即將灌漿，竟為趕工容任下屬在危險環境下違規動火；陳姓被告身為監工，未申請動火許可，亦未告知施工人員下方有易燃物，且於偵查中否認犯行，佯稱案發時確有在場監火，嗣又改口推卸責任，試圖掩飾犯行。被告藍、陳身負工安重責卻輕忽漠視，致釀本案9名被害人死亡之重大職業災害，造成被害人家屬無可彌補之傷痛，惡性重大且犯後態度不佳，建請法院予以從重量刑，以示懲儆。