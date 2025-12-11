快訊／全聯倉儲大火遭起訴　業者：負責任面對司法調查

▲台中全聯倉儲大火事件檢調偵結，將起訴3間公司、14人，全聯對此回應。（圖／民眾提供）

記者林育綾／台北報導

台中市大肚區全聯公司倉儲去年12月19日發生嚴重火警，造成9名工人罹難身亡。檢方歷經將近一年偵辦，近日偵結起訴全聯、互益營造、台灣新菱公司，共14人依過失致死、職安法等罪遭起訴。對此，全聯今（11）日發出聲明，表示將秉持負責任態度面對後續司法調查，相關被告主管、同仁也會給予必要的協助。

有關台中全聯倉儲大火事件後續，台中地檢署調查發現，起火點位於地下1樓，肇因為施工層火星掉落後引燃易燃保麗龍板。經調查比對，檢方認定全聯公司、承包營造商互益公司、冷凍設備商新菱公司三方皆涉有重大過失。

檢方指出，三家公司早知地下1樓堆放大量極易燃材料，加上樓層間管道相通，一旦火星掉落極易釀災，卻未依法設置必要的工安與防火措施。全案共14人遭依過失致死與違反職安法起訴，包括全聯工程部主管與專案人員、互益與新菱兩公司負責人、副理及相關員工。

全聯針對台中大肚倉儲火災事件發布聲明表示，對火災造成9人罹難、多人受傷深感哀痛，除了向罹難者致上哀悼，也表達對傷者與家屬的誠摯關懷。

全聯說明，該建築當時仍在施工階段，尚未驗收與移交，現場施工與安全管理由承攬廠商新菱與互益公司負責。對於起訴結果，全聯表示將負責任面對，配合後續司法調查，並要求相關廠商依法妥善處理後續，未來也將強化承攬與工安管理，防止類似事件再度發生。

全聯針對「大肚倉儲火災起訴事件」聲明如下：

針對 2024/12/19發生於台中市大肚區、由承攬廠商台灣新菱股份有限公司及互益營造股份有限公司，負責施工之新建倉儲工地火災案，致使9人罹難、多人受傷的重大憾事，全聯再次向罹難者致上最深切的哀悼，並向受傷者與家屬表達誠摯關懷。對於今日起訴結果本公司對此深感沉痛，並將秉持負責任態度面對後續司法調查，相關被告主管、同仁也會給予必要的協助。

本案發生時，建築物仍處於施工階段，尚未完成驗收及移交，現場之施工管理、安全維護與工班協調由承攬廠商新菱公司及互益公司負責。自事故發生後，本公司即全力配合司法調查，後續亦持續要求新菱公司及互益公司，依法妥適處理所屬家屬權益相關事宜。未來，本公司將配合司法調查以釐清事實，並持續強化承攬管理與工安相關流程，以及對承包廠商的工安要求，以避免類似憾事再次發生。

本公司再次向罹難者與家屬致上最深的哀悼，本公司將持續關注相關需求，在法令與權責範圍內提供必要協助。