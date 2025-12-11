全聯大火真相曝！趕工犯4致命錯誤害9死　1500度火星點燃PS板釀禍

▲台中全聯倉儲大火偵結起訴。（圖／資料照）



記者許權毅／台中報導

全聯大肚倉儲去年底發生嚴重火警，釀成9死悲劇，檢方今偵結起訴全聯、互益營造、新菱公司以及14名被告。據檢方追查，三方公司都知道現場有鋪設PS易燃板，管理層卻未禁止使用明火、工地主任未掌握趕工內容、新菱公司現場負責人下令用火切割、安衛巡檢發現卻未制止，結果4層連鎖錯誤奪走9條人命。

檢警查出，全聯管理階層於工務會議前，就已經知道現場有鋪設易燃PS板，且管道間有縫隙，可直達PS板位置，仍未禁止該區域使用明火，而靳姓工地負責人，未掌握新菱公司趕工內容，未要求新菱等待PS板灌漿後才可用火，導致新菱公司藍姓現場負責人，直接找到下包紋禕公司，指派陳姓、黃姓工人在管道間進行氧乙炔進行切割樓板作業，由於現場有50公分垂直管道，火星會直接掉落到PS板處。

▲檢警查出，現場1500度火星直接把易燃PS板點燃，多人有過失。（圖／民眾提供）



更離譜的是，黃姓工人開始切割後，現場沒有使用防火毯、防火設備，只有一名高姓工程師，在工地現場撿拾矽酸鈣板、木板拼接鋪設在PS板上，當成簡易防護措施，結果黃姓工人前後施作4至5小時，導致板材悶燒、火星點燃PS板，釀成悲劇，檢方因此認定12名被告涉犯過失致死罪嫌；3人涉嫌職安法；全聯、互益、新菱3公司也涉犯職安法。

▲全聯大火釀9死。（圖／ETtoday資料照）



檢方說，大型營建工程涉及多項工種與眾多勞工，原事業單位與各級承攬廠商共同作業時，應嚴格遵守職業安全衛生法規，落實施工介面之協調與風險管理，尤其進行「動火作業」時，務必依據標準作業程序申請管制，並確認周邊無易燃物品、備妥滅火防護設施及相關安全設備。台中地檢署對於漠視勞工安全、便宜行事致重大職業災害事故之行為，均秉持毋枉毋縱、從嚴追訴之立場，以維護勞工生命安全及社會公共秩序。