怪男想吃牢飯持刀搶超商　店員報案他爽到「下巴比V」微笑耍帥

▲台中一名曾男為了吃牢飯搶超商，聽到店員報案，反而開心到「下巴比V」。（圖／記者李毓康攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名曾男因經濟狀況不佳，想鬧事吃牢飯，竟持刀闖入超商跟店員揮舞威嚇「搶劫，你給我報警」，見到店員真的報案，曾男開心得把刀放下，還用左手在下巴比「V」猶如勝利般露出微笑。法官審酌後只用強制、恐嚇危安判刑，認定未有強盜意圖。

今年7月24日，曾男（已在押）持刀跑到台中市北區一間超商內，跟店員恫嚇「你給我過來，我要搶劫，你馬上給我報警」，過程中有少年進入超商，曾男還持刀揮舞稱「我在搶劫你要來幹嘛？你離開」，並且敲打頭戴安全帽的少年頭部。

員警獲報後火速到場，曾男當即配合丟刀趴地，並馬上坦承犯行，「開心」就逮。

法院勘驗現場監視器發現，曾男看到店員撥打報警電話後，直接把水果刀放在櫃檯上，還面露微笑、用左手在下巴比出「V」的手勢。且只用手指或水果刀敲擊收銀台鍵盤數次，並未拿取金錢。

法官認為，曾男並無積極開啟收銀機之舉，反而都在跟他人交談，過程中還做出戲謔笑容、勝利手勢，比較像是「玩」收銀機，也未嘗試取得其他財物，更在員警到場後立刻棄刀。

曾男所為與一般強盜犯罪行為人，為奪取財物所實行之犯罪樣態有不同，主觀上有無強盜犯意，明顯有疑問。認定曾男所犯罪名應為強制罪、恐嚇危安，並未構成持兇器強盜未遂罪要件。

曾男也坦承，是想進去監獄服刑，但沒有搶錢就不成立搶劫，才會叫店員開收銀機，沒有不法意圖。

法院審酌，曾男僅因為個人工作待遇、經濟情況不滿，想入獄減輕經濟壓力，使店員、顧客承受恐懼精神壓力。再考量曾男於員警到場後，隨即棄刀、配合調查，依強制罪處6月、恐嚇危安4月，合併應執行8月，可易科罰金。