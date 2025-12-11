搭機隨身行李超重？　旅遊達人傳授「1密技」：10年沒被罰過

▲ 不少遊客為了省錢選擇僅攜帶隨身行李。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

航空公司托運費用高昂，加上行李遺失風險和等候時間冗長，不少旅客出國時選擇僅攜帶隨身行李，但航空公司對隨身行李仍設有重量限制，一旦被抽檢超重須支付額外費用或強制托運。國外旅遊達人分享她多年來使用的技巧，能夠有效降低被要求秤重行李的機率。

根據Parade，經常分享美容、旅遊知識的網紅托瓦（Melissa Tovar）近日透露，避免被抽檢隨身行李的關鍵在於「一定要避開機場報到櫃台」，改採線上報到取得登機證，直接前往安檢區域，「最容易被抓到隨身行李超重的地方就是報到櫃台，完全避開就沒問題了。」

至於需要托運大型行李的旅客，托瓦建議與同伴分開行動，將隨身行李暫時交給旅伴保管，自己單獨辦理托運手續，避免地勤人員注意到隨身行李。

此外，托瓦也分享「枕套打包法」和「頸枕改裝術」等技巧，前者是將空枕套塞滿毛衣外套等厚重衣物，利用航空公司允許攜帶個人枕頭的規定分散重量；後者則是移除頸枕填充物，改塞入襪子內衣等小件物品，既減輕行李負擔又保持頸枕實用性。

托瓦10年來從未被航空人員要求秤重隨身行李，但她也提醒，部分航空公司仍可能在登機門隨機檢查，「雖然我個人從沒遇過這種狀況」，但旅客仍應做好支付超重費用的心理準備。