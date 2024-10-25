美國男「行李藏手槍」竟成功搭機　韓國轉機才搜出！警方急調查

▲ 南韓仁川國際機場。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

美國一名男子近日從洛杉磯飛抵南韓仁川國際機場（ICN）轉機，安檢時卻被發現隨身行李中有一把可實際開火的手槍，引發相關部門高度關注，警方與機場保全等單位對此展開聯合調查。

韓媒《紐西斯通訊社》報導，據機場保全業界及仁川機場警察團25日透露，22日傍晚近7時有一名從洛杉磯國際機場（LAX）抵達，在仁川機場第二航廈轉機的40多歲美籍男性，接受安檢時被發現隨身行李中有一把老舊的手槍。

安檢人員在掃描他的行李時發現槍枝形狀的物體，通報相關單位後才揭發，出動機場保全及警方等相關部門聯合調查。警方說明，過去雖曾在仁川機場轉機旅客的行李中搜出實彈，但發現手槍的情況極為罕見。

由於隨身行李會帶上有乘客乘坐的客艙，不論如何都禁止攜帶槍枝、實彈、刀具等可能構成威脅的物品，尤其出發的機場更要嚴格檢查，但洛杉磯機場人員卻未發現他攜帶手槍。

男子向警方供稱，他在美國當地購買這把手槍，以為只是古董，「沒有意識到放在包包裡」。調查結果顯示他並無犯罪嫌疑，已被允許離境，但因這把手槍實際上可以開火，警方已將其沒收，推測手槍製造於1900年代，產地則無法確認。