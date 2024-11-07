扛布丁過海關被擋！旅日達人「一口氣吞6個」崩潰：半年不敢吃

▲出國前應注意隨身行李的限制。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

日前有旅客赴日旅遊，手提超夯甜品「OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」被扣下，因為半液態食物只能托運，最後8個全進垃圾桶，讓她心痛不已。旅日達人林氏璧透露，自己也曾發生類似的事件，買了北菓樓的布丁，過海關時被扣下，覺得丟掉太可惜，於是一口氣吃掉6個布丁，半年內再也不敢吃布丁。

旅日達人林氏璧在臉書發文，第一次去北海道時，買了6個北菓樓的布丁，打算帶回國分享給家人。結果在過海關時因每個布丁超過100毫升，無法隨身攜帶登機。但是大行李已托運，為避免浪費，他在機場一次吃掉6個布丁。

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林氏璧回憶，「前2個的時候非常美味，第3個的時候開始覺得不妙」，半年內不敢再吃類似布丁的東西，從那次教訓後，更謹慎注意隨身行李的限制，「直到沖繩化妝水慘案發生的那一刻」。

據悉，林氏璧去年到沖繩旅行，忘記將幫老婆買的化妝水放進行李箱，價值1萬5千日圓的化妝水就被丟掉了，他還為此發文道歉，「腦婆對不起，沒有好好把隨身行李檢查一遍是我的錯」。

根據海關規定，超過100ml的液體禁止攜帶上飛機；此外，所有黏稠狀、液體類的食品，如布丁、奶油、豆腐、起司塔、果凍等，這類半液態食物也只能托運。