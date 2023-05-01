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男帶「一根金屬吸管」搭機　在美國機場被捕！警：尖銳切口像匕首

▲▼環保吸管,不鏽鋼吸管,限塑,禁用一次性吸管。（圖／記者李毓康攝）

▲美國機場有一名男子在隨身行李中放了一根金屬材質的環保吸管，因此遭警方逮捕。（資料照／記者李毓康攝）

記者張寧倢／編譯

美國麻州波士頓機場4月有一名男子遭到逮捕，原因是他的隨身行李被搜出一根「吸血鬼吸管」（vampire straw），設計上可當作匕首使用。外媒指出，事實上這根吸管與吸血鬼的命名無關，它指的是其中一頭帶有尖銳切口的鈦金屬吸管。麻州警方表示，這類吸管與細刃、匕首一樣都屬於違法攜帶「稜角工具」。

▲▼美國波士頓機場一名男子因為將金屬材質「吸血鬼吸管」帶在隨身行李中而遭到警方逮捕。（圖／翻攝自推特@TSA_NewEngland）

▲男子攜帶在隨身行李中的鈦合金「吸血鬼吸管」。（圖／翻攝自推特@TSA_NewEngland）

美國運輸安全管理局（TSA）新英格蘭辦公室4月24日在推特PO出一張金屬吸管的照片並表示，這種被稱為吸血鬼吸管的物品並不允許放置乘客隨身攜帶的行李當中，然而，一名26歲男子前一天在波士頓洛根將軍國際機場（Boston Logan International Airport）被搜出這根吸管，麻州警方除了沒收物品，最終還依州法指控將其逮捕。

據美媒CNN報導，所謂吸血鬼吸管指的是一頭帶有尖銳切口的鈦金屬吸管。麻州警方表示，男子的吸管是在刀具製造商Szabo Inc.所購得。進入商品網購頁面可見，這款「訂製鈦吸血鬼吸管」一根要價85美元（約新台幣2550元），具多種用途，除了能毫不費力吸起任何濃稠的奶昔，同時也「專為自衛而設計，非常堅固，足夠長，可以像匕首一樣使用」。

▲▼訂製的吸血鬼鈦製吸管一根要價85美元。（圖／翻攝自szaboinc.com）

▲訂製的吸血鬼鈦吸管一根要價85美元。（圖／翻攝自szaboinc.com）

商品說明還寫道，這種吸管在可以裝在杯子裡攜帶，在公共場合「不會引起注意」，也能有效地將輪胎洩氣，「稜角分明的尖端鋒利到足以刺穿大多數合成材料」，另外也非常容易反握，幾乎可以立即將其用於行動，「這是您每天都會實際使用的一種武器」。CNN指出，其他幾家公司也都在宣傳鈦製吸管可以自衛。

至於這種吸管是否合法，TSA回應，攜帶吸血管吸管的合法性取決於各地的刀械法律，不過絕大多數尖銳物品都禁止裝在隨身行李帶上飛機。麻州警方表示，在男子被捕的地方，攜帶某些「具稜角的工具」，包含細刃與匕首皆屬於違法，而被找到的吸管也符合此類別，違規者可能被處以罰款，若先前曾受重罪指控甚至最高可判處5年有期徒刑。

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