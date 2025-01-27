　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

過年出遊要注意！空姐曝「收行李最容易犯4錯誤」　做錯恐影響行程

▲▼旅行箱,出國,旅遊,登機箱,度假,住宿,房間,旅館。（圖／CFP）

▲空姐CiCi表示，不少人在打包隨身行李時，很容易犯下4個錯誤，導致行程受到影響。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國空姐CiCi在大型航空公司服務了6年後，如今已成為一名旅遊專家。她最近分享自己在職業生涯中觀察到乘客打包隨身行李時最常犯的4個錯誤，表示這些錯誤不僅給旅客帶來了麻煩，還可能對登機流程及其他乘客的旅行體驗造成影響，因此提供了一些實用建議，幫助旅客更輕鬆地準備行李。

據《每日郵報》報導，CiCi指出，許多乘客犯的第一個錯誤就是攜帶了過重的隨身行李。CiCi透露，空服員並無義務協助乘客將笨重的行李放入頭頂的行李架，因此攜帶過重行李的乘客可能導致他們無法舉起登機箱、放入行李架，造成自身與他人困擾。CiCi建議，旅客應避免將靴子、大衣等佔據大量空間的物品放入隨身行李，而是穿在身上以節省行李的重量和空間。

其次，CiCi提到，攜帶過多隨身行李到機場也是乘客常犯的錯。多數航空公司一般只允許乘客攜帶2件隨身行李，即一個登機箱和一個隨身的手提包。如果乘客攜帶多於2件行李，可能會在櫃檯報到時被迫繳納高昂的託運費用，甚至需要在最後一刻重新打包行李，造成不必要的壓力。

液體包裝不當也是另一個常見錯誤。隨身行李中的液體瓶如果沒有排出多餘空氣，就很容易在飛行過程中因氣壓變化導致洩漏。對此，CiCi建議旅客在打包前，將液體瓶中的空氣排出，並確保所有液體妥善封裝。此外，長途旅行時，攜帶可重複使用的水瓶和零食也能讓飛行更加舒適，尤其是當空中服務受氣流影響被中止時尤為重要。

CiCi也提醒旅客，飛行過程中所需的物品應被置放在容易拿取的位置。許多乘客將書籍、耳機等放在不易取用的行李箱中，導致他們在飛行途中難以輕鬆取出相關物品，因此她建議旅客將此類物品放入手提包中，才能方便取用。報導稱，在遵守了這些建議後，旅客就可以避免常見的打包錯誤，讓旅行變得更順利愉快。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
火爆男硬拔充電槍判罰出爐　正妹車主覺得輕：繼續告
DeepSeek爆紅　團隊「天才少女」被千萬年薪挖角
快訊／寒流發威！　8縣市低溫6度以下
6款刮刮樂「100%中獎」選這張！　這1款頭獎有600個
DeepSeek橫空出世　Meta陷恐慌：訓練成本「比高層薪
獨／桃猿釋出8樂天女孩　前中職混血女神曝「接觸中」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

護士查房「發現患者沒呼吸」以為病逝！　頸部卻出現詭異勒痕

過年出遊要注意！空姐曝「收行李最容易犯4錯誤」　做錯恐影響行程

DeepSeek橫空出世　Meta陷恐慌：訓練成本「比高層薪水還低」

起重機「吊臂砸穿7樓牆壁」！日本阿嬤在家無辜被砸　頭部受傷

每5人中有1人「沒存退休金」　美150萬名老人重返職場

吸毒吸到茫！不肖子推母撞頭咬手臂　「狠潑滾燙熱油」害她毀容

日航360人客機起飛前「發出碰巨響」！鼻輪受損　延誤4小時

北韓高中生澡堂大開「性愛群交趴」！　3男3女極樂多人運動

全球食品價格創新高！　外媒分析今年「這4種」變更貴

過年半夜0點整搶第一拜年！　日本牛郎「1秒同步傳多人」妙招曝光

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

3問題給 #ChatGPT 獲4個數字！26歲男刮中100萬 #刮刮樂

3問題給ChatGPT獲4個數字　26歲男刮中100萬！女友以為唬爛

楊梅休息站電動車自撞起火！　板模工衝超商拿剪刀勇救4童

楊梅休息站自撞起火釀2亡　目擊者：想救大人也來不及

楊梅休息站電動車自撞釀悲劇　撞擊瞬間曝光！後車駕駛嚇壞

護士查房「發現患者沒呼吸」以為病逝！　頸部卻出現詭異勒痕

過年出遊要注意！空姐曝「收行李最容易犯4錯誤」　做錯恐影響行程

DeepSeek橫空出世　Meta陷恐慌：訓練成本「比高層薪水還低」

起重機「吊臂砸穿7樓牆壁」！日本阿嬤在家無辜被砸　頭部受傷

每5人中有1人「沒存退休金」　美150萬名老人重返職場

吸毒吸到茫！不肖子推母撞頭咬手臂　「狠潑滾燙熱油」害她毀容

日航360人客機起飛前「發出碰巨響」！鼻輪受損　延誤4小時

北韓高中生澡堂大開「性愛群交趴」！　3男3女極樂多人運動

全球食品價格創新高！　外媒分析今年「這4種」變更貴

過年半夜0點整搶第一拜年！　日本牛郎「1秒同步傳多人」妙招曝光

嘉義夫妻雙載！過路口遭回收車撞飛雙亡　駕駛遭判刑8月

林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成

火爆男硬拔充電槍判拘50天！特斯拉正妹車主覺得輕：民事繼續告

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

春節健走行推薦！新北最美瀑布磅礴而下　綠林步道平緩好走老少咸宜

若不是1994年罷工　762轟傳奇邦茲：我本該在大谷前達成50-50

寒流威力今晚明晨達顛峰「低溫探6度」　開工日又有冷氣團

關山鎮藝文中心書法展　小鎮藝文活動驚艷遊客

加大執法力度！士林警「威力掃蕩」春節前重拳壓制黑幫勢力

快訊／8縣市急凍6度以下！寒流發威　20縣市低溫特報

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

國際熱門新聞

北韓高中生澡堂大開「性愛群交趴」！

29歲寡婦被勒死！遭斬首肢解塞行李箱棄屍

即／關稅戰喊卡！哥倫比亞同意川普所有條件

OnlyFans網美揪2男3P　一聲尖叫後從陽台墜樓

歐巴馬夫妻傳婚變！美一線女星遭捲入　合照曝玄機

1物放嬰兒床防小孩爬出　隔天女兒窒息慘死

機位最髒的地方！　空服員爆：曾徒手挖出嘔吐物

人妻失控打空姐被「膠帶封嘴」　老公換位落跑

櫻花妹「赴美賣淫」慘被偷下春藥

35歲↓大腸癌　3大危險飲食曝光

哥倫比亞阻驅逐移民航班　川普立即報復徵25%關稅

春節機場擠爆！專家曝5變數：不提早恐飛不了

她約會突收陌生人紙條　被勸快逃

她剛退休4天　接一通電話243萬血汗錢飛了

更多熱門

相關新聞

DeepSeek橫空出世！Meta陷恐慌狂分析

DeepSeek橫空出世！Meta陷恐慌狂分析

中國AI新創企業DeepSeek（深度求索）近2個月接連推出新模型DeepSeek-V3與DeepSick-R1。這款低成本高性能的AI模型表現與OpenAI的ChatGPT-4等全球頂尖AI語言模型不相上下，令整個矽谷為之震撼，更讓美國科技巨頭Meta的生成式AI部門陷入危機。

即／關稅戰喊卡！哥倫比亞同意川普所有條件

即／關稅戰喊卡！哥倫比亞同意川普所有條件

白宮：以黎停火協議延長至2月18日

白宮：以黎停火協議延長至2月18日

哥倫比亞報復川普！反擊美國加徵50%關稅

哥倫比亞報復川普！反擊美國加徵50%關稅

川普命擴大逮捕非法移民！華郵：無犯罪者恐遭殃

川普命擴大逮捕非法移民！華郵：無犯罪者恐遭殃

關鍵字：

美國北美要聞空姐CiCi出遊隨身行李登機箱打包行李

讀者迴響

熱門新聞

林葉亭爸高學歷身世！「突愛吃1食物」罹失智症

包12800給父母「當場被甩2巴掌」　她怒：明年不回來

硬拔「特斯拉充電槍」嗆女駕駛　火爆男下場出爐

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

高鐵上暢聊太吵！阿嬤道歉「脫口1句」超狂

極品老公超愛家「豪玩2女砲友」！妻見對象崩潰

獨／國道4死車禍夫妻超級認真！合照曝

楊梅休息站4死4傷事故車款是這台

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議

王偉忠女兒嫁美國4大豪門

明天就是小年夜！「3習俗、5禁忌」一次看

狠角色！嫂嫂初次在婆家過年「1句話」讓全家傻眼

北韓高中生澡堂大開「性愛群交趴」！

彰化國道1號4車追撞　1死6傷

即／夫妻雙載猛撞貨車尾門！妻噴飛又遭輾　2人雙亡

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面