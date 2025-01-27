過年出遊要注意！空姐曝「收行李最容易犯4錯誤」　做錯恐影響行程

▲空姐CiCi表示，不少人在打包隨身行李時，很容易犯下4個錯誤，導致行程受到影響。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國空姐CiCi在大型航空公司服務了6年後，如今已成為一名旅遊專家。她最近分享自己在職業生涯中觀察到乘客打包隨身行李時最常犯的4個錯誤，表示這些錯誤不僅給旅客帶來了麻煩，還可能對登機流程及其他乘客的旅行體驗造成影響，因此提供了一些實用建議，幫助旅客更輕鬆地準備行李。

據《每日郵報》報導，CiCi指出，許多乘客犯的第一個錯誤就是攜帶了過重的隨身行李。CiCi透露，空服員並無義務協助乘客將笨重的行李放入頭頂的行李架，因此攜帶過重行李的乘客可能導致他們無法舉起登機箱、放入行李架，造成自身與他人困擾。CiCi建議，旅客應避免將靴子、大衣等佔據大量空間的物品放入隨身行李，而是穿在身上以節省行李的重量和空間。

其次，CiCi提到，攜帶過多隨身行李到機場也是乘客常犯的錯。多數航空公司一般只允許乘客攜帶2件隨身行李，即一個登機箱和一個隨身的手提包。如果乘客攜帶多於2件行李，可能會在櫃檯報到時被迫繳納高昂的託運費用，甚至需要在最後一刻重新打包行李，造成不必要的壓力。

液體包裝不當也是另一個常見錯誤。隨身行李中的液體瓶如果沒有排出多餘空氣，就很容易在飛行過程中因氣壓變化導致洩漏。對此，CiCi建議旅客在打包前，將液體瓶中的空氣排出，並確保所有液體妥善封裝。此外，長途旅行時，攜帶可重複使用的水瓶和零食也能讓飛行更加舒適，尤其是當空中服務受氣流影響被中止時尤為重要。

CiCi也提醒旅客，飛行過程中所需的物品應被置放在容易拿取的位置。許多乘客將書籍、耳機等放在不易取用的行李箱中，導致他們在飛行途中難以輕鬆取出相關物品，因此她建議旅客將此類物品放入手提包中，才能方便取用。報導稱，在遵守了這些建議後，旅客就可以避免常見的打包錯誤，讓旅行變得更順利愉快。