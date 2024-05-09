搭機別帶「硬殼行李箱」！　資深空姐揭密：這2種最容易壞

▲空服員直言，其實布面的行李箱比硬殼行李箱更不容易壞。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

法國航空（Air France）資深空姐分享出國旅行時選擇行李箱和行囊打包的技巧，她直言，根據多年來觀察乘客的經驗，硬殼行李箱與4輪行李箱最受歡迎，但其實最實用的還是布面行李箱與2輪行李箱。

根據《太陽報》及《每日郵報》報導，有16年經驗的法國航空空服員庫克瑪塔傑（Emilie Cooke-Martageix）表示，儘管硬殼行李箱深受旅客喜愛，但實際上這些行李箱的耐用度並不高。乘客往往會以為硬殼比較「耐操」，然而其實在託運過程中，硬殼行李箱很容易因為受到擠壓而破裂，反而是布面行李箱的彈性較大。因此她也建議，旅客可以選擇更能承受貨艙碰撞的布面行李箱。

庫克瑪塔傑進一步指出，選擇顏色鮮豔的行李箱可以加快提領行李的速度，因為你能一眼看見自己的行李。不過最好避免白色行李箱，因為容易被弄髒。她也警告說，4輪行李箱比2輪更不耐用，因為一旦有一個輪子出問題，就會大大影響移動效率。

▲空服員建議，登機箱最好不要超過可以自己搬上置物架的重量。（示意圖／CFP）

至於打包的技巧，庫克瑪塔傑則建議，經常出國的人可以將必需品固定放在出門會用的背包或行李袋中，如行動電源、盥洗用品、藥物以及防曬乳等，這樣不僅可以節省時間，還能避免漏帶。

此外，由於機艙內的壓力，可能會導致盥洗用品的液體外漏，因此她也建議旅客多準備小毛巾，把瓶罐包好，或者選擇帶固態肥皂出門。而護照等重要物品最好單獨放在透明的夾鏈袋中，以防被溢出的盥洗用品弄髒，同時也方便尋找。

如果是短程旅行或短期出國的旅客，庫克瑪塔傑建議使用背包、行李袋或登機箱，這樣下飛機後就不必再花時間等待托運行李。她也提醒旅客，行囊最好精簡，只帶必需品，這樣可以為行李箱騰出更多空間，而重量也最好控制在可以靠自己的力量放在座位上方的置物櫃之內。

最後，庫克瑪塔傑提醒，如果想帶特產回國，特別是鮮食類，一定要事先確認目的地國家的海關規定是否允許帶入。打包時也要確保包裝完整，以防外漏，並盡量避免攜帶味道強烈的物品，以免引起機場檢疫犬的注意。