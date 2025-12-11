五角大廈機密簡報曝恐難保台　顧立雄：印太和平是美國核心利益

記者郭運興／台北報導

美媒引述美國戰爭部機密「優勢簡報」（Overmatch Brief）警告，美國在新型態戰爭上的準備遠不及中國，多次台海兵推結果都是美軍戰敗，報告指出，情勢已今非昔比，解放軍當前擁有足夠飛彈，可在美軍主力武器接近台灣前將之摧毀。對此，國防部長顧立雄今（11日）表示，印太和平穩定是美國的核心利益，美國一定要確保以實力達成嚇阻，以嚇阻達成印太區域和平，當然台灣更要加強自我防衛能力，這也是為什麼提出國防特別預算的原因。

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

《紐約時報》報導，「優勢簡報」由五角大廈淨評估辦公室（ONA）撰寫，去年提交白宮高層，內容深入分析台海戰爭可能的演變，列出解放軍可摧毀美軍戰機、大型艦艇與衛星的能力，也點出美軍供應鏈的脆弱環節。報導形容，簡報內容令人不安，因為中國對美國的所有戰法幾乎都有反制措施，揭露的問題甚至比戰後後果更值得警惕。

對此，顧立雄表示，相關國外媒體引述的既然是一個機密文件，沒有辦法確知完整內容，但自己想，剛發布的「美國國家國防戰略」已經強調得非常清楚，印太的和平穩定是美國的核心利益，美國一定要確保以實力達成嚇阻，以嚇阻達成整個印太區域的和平，這是美國重大的利益。

顧立雄表示，美國也希望協同各個區域的國家，特別是第一島鏈的國家，一起達成有效的嚇阻，大家都要各自增強自我防衛能力，台灣更是在第一島鏈，面臨中國威脅的前緣，當然更要加強自我防衛能力，這也是為什麼提出國防特別預算的一個原因。